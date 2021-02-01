"Говорите, заработок? Сплошные траты": глава "Дапамоги" ответила на журналистское расследование

"Этому конфликту уже 4 месяца, еще в октябре я получила все эти гадкие претензии, не хотели люди поверить, что можно иначе: просто от души, просто без денег", - написала Н. Колегова на своей странице в Facebook.

По данным LRT, организация "Дапамога", которую возглавляет проживающая в Литве белорусская предпринимательница собирала пожертвования у литовцев.

По ее словам, было собрано около 25 тыс. евро, и за счет этой суммы проживающим помогали поселиться, заплатить за еду, одежду, визы.

Однако Отдел расследований LRT сообщает, что собрал документы и свидетельства белорусов о том, что они платили за квартиры. По данным LRT, Н. Колегова арендовала квартиры белорусам даже по цене, выше рыночной, хотя при этом утверждала, что помогает безвозмездно.

"Ни Dapamoga, ни Natalex, ни семья Колеговых не арендуют, не владеют помещением под офис, но действительно управляют парой квартир, сдают их в аренду туристам, командировочным и тд., в некоторые одновременно можно поселить 5 человек", - отвечает Н. Колегова в сообщении на странице организации в FB.

"При обращении за помощью репрессированные из Беларуси всегда информируются, что при необходимости Dapamoga предоставляет бесплатное жилье и питание на 14 дней, правда, при большой нагрузке и сокращении карантина, в декабре были случае уменьшения аренды до 10 дней. Хотя были случаи бесплатной аренды и на 1-1,5 месяца, так как людям негде было жить. Никогда люди не получали деньги за релокацию из фондов солидарности вперед, до приезда в Литву. Такое правило этих фондов. Тот аргумент, приведенный в статье, удивляет и не соответствует действительности", - добавляет она.

По данным LRT, для получения средств из международных фондов помощи, возможно, при содействии Н. Колеговой фальсифицировались договора аренды. В них фальсифицировались и подписи глав компаний.

Утверждения о фальсификации документов Н. Колегова отметает, заявляя, что ни она, ни ее муж, никогда не подделывали чьи-либо подписи и медицинские документы.

"Сразу оговорюсь, что документальные доказательства будут в суде, если он состоится, пока же: мое слово против слова LRT", - отмечает Н. Колегова.

Ответ главы "Дапамога" состоит из 19 пунктов. Полный текст приводим ниже.



