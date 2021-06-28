aA
Мобильная команда Национального центра крови (НЦК) на этой неделе будет прививать желающих в Алитусе, Мажейкяй, Тракай и Паланге. Все желающие без предварительной регистрации смогут привиться вакциной Janssen (производитель Janssen Pharmaceutica NV). При вакцинации этой вакциной достаточно одной дозы.
Palangos tiltas
Palangos tiltas
© DELFI / Justinas Auškelis

Согласно сообщению, уже обновлен и график дальнейших выездов команд НЦК, в который вошли больше 10 муниципалитетов. С начала акции НЦК привил больше 5000 жителей.

Желающих привиться без предварительной регистрации просят учитывать погодные условия и высокий интерес со стороны населения, поэтому приносить с собой воду и пользоваться защитными средствами от солнца.

Статьи по теме:
Эпидемиолог: Вильнюс снова выбивается в антилидеры  (16)
Карантин в Литве с четверга отменен, какие ограничения останутся?  (72)

Привиться могут все желающие старше 18 лет. Особое внимание на эту акцию просят обратить пожилых людей. Их будут прививать вне очереди. Важно приносить с собой паспорт или карту идентификации личности.

"Со 2 июля наша мобильная команда будет до конца лета дежурить в Паланге у пирса. Прививать в рабочие дни будут как местных жителей, так и отдыхающих", - сказал глава НЦК Даумантас Гутаускас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

С понедельника меняются правила: какие перемены ждут (18)

С понедельника, 28 июня, меняются правила. 13 европейских...

Премьер-министр: с завершением карантина будут обсуждаться сроки его возможного введения (8)

В связи с тем, что в понедельник правительство Литвы...

TOP новостей

Какое жилье депутат парламента может арендовать в столице Литвы за 300 евро? (10)

Общежитие в Науяместисе, комната в Маркучай, Пилайте и...

Карантин в Литве с четверга отменен, какие ограничения останутся? (72)

Правительству Литвы предложили отменить действие...

С понедельника меняются правила: какие перемены ждут (18)

С понедельника, 28 июня, меняются правила. 13 европейских...

Предлагается предоставить Ландсбергису статус главы государства (118)

Депутаты сейма Литвы предлагают присвоить статус...

Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" (7)

Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки...