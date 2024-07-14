Готовьтесь: в Литву возвращается жаркая погода

В воскресенье днем к Литве приблизится зона высокого атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями. Днем и после обеда местами пройдут дожди, возможны грозы. Днем будет 22-27 градусов тепла, теплее будет на юге и юго-востоке, прохладнее у моря и в Жемайтии.