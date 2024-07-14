Готовьтесь: в Литву возвращается жаркая погода

В ночь на понедельник облака рассеются, лишь местами облаков еще будет больше и пройдут небольшие дожди. Ночью будет 12-17 градусов тепла.
В понедельник днем облаков станет меньше, чаще будет светить солнце. Местами пройдут дожди с грозами. Станет тепле, воздух прогреется до 24-29 градусов тепла.
Во вторник зона высокого давление усилится, вероятность осадков будет небольшой. Ночью будет 13-18, днем 27-32 градусов тепла.
В среду с запада придет зона более низкого атмосферного давления, прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Ночью будет 16-21, днем 24-29, у моря 21-23 градуса тепла.