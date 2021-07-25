Днем в южной части страны будет малооблачно, дождя не ожидается. Во второй половине дня поднимется легкий юго-восточный ветер. В сторону Литвы с юга придет теплая погода и во многих местах будет до 26-28, а в юго-западной части страны будет 29, а то и 30 градусов.
Новая неделя начнется с очень теплой погоды.
В понедельник погоду будет определять западная часть антициклона. Ночью будет ясно местами проплывут небольшие облака.
Будет дуть легкий юго-восточный ветер. Ночь будет намного теплее прошлой - температура упадет всего до 15-20 градусов.
В понедельник облаков на небе будет немного больше . В некоторых местах, более вероятно, в восточной части страны, пройдут кратковременные дожди. Юго-восточный ветер немного усилится. Воздух прогреется до 26-31 градуса.
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