Готовьтесь: в Литву идет стихийная жара

По ее словам, в некоторых районах ночью может быть 20 градусов тепла, особенно у моря, а это уже тропические ночи.
"Стихийная жара устанавливается тогда, когда три дня подряд температура превышает 30 градусов. Такая жара в ближайшее время ожидается в большинстве районов Литвы, не уйдет она и в начале следующей недели", – напомнила специалист.
По словам Лапинскайте, в субботу ожидается ясная погода.
"Днем будет 28–32, местами 33 градуса. В Вильнюсе и в Шяуляй будет 29, в Каунасе и Паневежисе - 30 градусов. В Клайпеде будет 28 градусов. В ночь на воскресенье будет 16–21 градус. Днем местами появятся облака, возможны грозы, однако вероятность осадков невелика. Днем будет 28–33 градусов тепла.
В Вильнюсе будет 29, в Каунасе, в Шяуляй и Паневежисе будет 30–31 градус. В Клайпеде воздух прогреется до 28 градусов", – прогнозировала синоптик.
Согласно нынешним данным, жара будет стоять в понедельник и во вторник.
"Не будет передышки и ночью, а днем будет около 30 градусов. Однако днем чаще будут появляться дождевые облака, ожидаются грозы. Особенно велика вероятность дождя на Ивана Купалы. Жара немного спадет, пройдут летние дожди с грозами. Несмотря на то, что в такую погоду хочется больше времени проводить на улице, надо бы поостеречься. Можно не только сгореть на солнце, но и получить тепловой или солнечный удар. Важно пить много воды, не работать физически, не выходить на улицу в самое жаркое время. Особое внимание в такие дни надо уделять маленьким детям и старикам", – предупредила она.
Представитель Gismeteo.lt напомнила, что важно помнить, что в жару повышается опасность лесных пожаров, поэтому на природе надо осторожно обращаться с огнем. “
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