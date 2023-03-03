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В пятницу в Вильнюсе начинается ярмарка Казюкас. Она будет проходить с пятницы по воскресенье.
Готовьтесь к развлечениям: в Вильнюсе начинается ярмарка Казюкас
© DELFI / Andrius Ufartas

На ярмарке будут торговать народные мастера, производители кулинарного наследия, будет действовать блошиный рынок, отдельное место займет продукция литовских дизайнеров.

В пятницу в 14 ч. состоится театрализованное шествие покровителя Вильнюса Святого Казимира от площади Независимости до Кафедральной площади.

Официальное открытие ярмарки состоится в 15 ч.

В субботу, 4 марта, с 11 до 18 ч. на Кафедральной площади будут выступать фольклорные ансамбли Ratilai, Vydraga, Robaksai и др. коллективы.

На Кафедральной площади состоятся и аукционы украинских мастеров и социальные акции в поддержку Украины.

В этом году на ярмарке Казюкаса свои изделия представят больше 500 мастеров и 400 кулинаров. На территории ярмарки будут работать 15 кафе.

Ярмарка Казюкас будет проходить и в интернете.

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