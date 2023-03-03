Готовьтесь к развлечениям: в Вильнюсе началась ярмарка Казюкас

На ярмарке будут торговать народные мастера, производители кулинарного наследия, будет действовать блошиный рынок, отдельное место займет продукция литовских дизайнеров.
В пятницу в 14 ч. состоялось театрализованное шествие покровителя Вильнюса Святого Казимира от площади Независимости до Кафедральной площади.
Официальное открытие ярмарки состоялось в 15 ч.
В субботу, 4 марта, с 11 до 18 ч. на Кафедральной площади будут выступать фольклорные ансамбли Ratilai, Vydraga, Robaksai и др. коллективы.
На Кафедральной площади состоятся и аукционы украинских мастеров и социальные акции в поддержку Украины.
В этом году на ярмарке Казюкаса свои изделия представят больше 500 мастеров и 400 кулинаров. На территории ярмарки будут работать 15 кафе.
Ярмарка Казюкас будет проходить и в интернете.
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