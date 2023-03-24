Его можно будет увидеть из-за выброса кусочков плазмы с Солнца, эти выбросы вызывают магнитную бурю. В во время таких явлений образуется северное сияние.
Согласно прогнозам, северное сияние лучше всего видно ночью, 25 марта - с 24 до 6 ч.
По данным spacewather.com 24, днем фиксируется сильная геомагнитная активность (категория G4). Северное сияние в Литве уже видели минувшей ночью.
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