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Северное сияние в Литве можно увидеть нечасто. Чаще это явление наблюдается в полярных широтах. Однако этой ночью северное сияние можно будет наблюдать и в Литве, пишет madeinvilnius.lt.
Šiaurės pašvaistė užfiksuota kovo 24-osios naktį. Rasitos Li nuotr.
Šiaurės pašvaistė užfiksuota kovo 24-osios naktį. Rasitos Li nuotr.

Его можно будет увидеть из-за выброса кусочков плазмы с Солнца, эти выбросы вызывают магнитную бурю. В во время таких явлений образуется северное сияние.

Согласно прогнозам, северное сияние лучше всего видно ночью, 25 марта - с 24 до 6 ч.

По данным spacewather.com 24, днем фиксируется сильная геомагнитная активность (категория G4). Северное сияние в Литве уже видели минувшей ночью.

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