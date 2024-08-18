2024.08.18 10:22

Готовьте зонтики: скоро дождь

 
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Vasaros vakaras
Vasaros vakaras
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

В воскресенье давление немного понизится, ожидается кратковременный дождь, местами пройдут грозы.

Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 м/с, но в целом преобладают умеренные ветры с неустойчивым направлением. Максимальная температура днем ​​достигнет 26-31 градуса. В северо-западных регионах страны станет на один градус прохладнее.

В ночь с воскресенья на понедельник будет дождливо - во многих районах кратковременно, местами пройдёт сильный дождь, прогремят грозы. Ветер изменит направление, 6-11 м/с, во время грозы усилится до 15-18 м/с. Ночь будет особенно теплой – минимальная температура воздуха достигнет 15-20 градусов тепла. В понедельник кратковременные дожди не прекратятся, ветер будет сильный, 8-13 м/с, в послеобеденные часы погода прогреется до 21-26 градусов.

В ближайшие дни ветер утихнет, вероятность гроз снизится, по-прежнему будет тепло, местами пройдут кратковременные дожди.

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