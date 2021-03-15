Готовится план возвращения в школы всех учеников начальных классов

Об этом в понедельник сообщила на заседании правительства премьер-министр Ингрида Шимоните.
"Позднее на этой неделе, когда министры здравоохранения и образования согласуют нормальный текст или принципы предложения, мы рассмотрим условия, при которых ученики начальных школ смогут вернуться к контактному образованию", – сказал она.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что эти предложения будут представлены к следующему заседанию правительства. Оно пройдет в среду.
В данный момент в классы разрешили вернуться ученикам лишь тех начальных школ, где обеспечивается тестирование учеников и школьников методом накопительного тестирования. Таким образом, контактное обучение возобновляется в четырех столичных школах, а в ближайшее время оно может быть возобновлено почти в 60 учебных учреждениях страны.
Ограничения второго карантина в Литве были введены с 7 ноября, позднее они стали более строгими, а в середине декабря было введено ограничение передвижения между самоуправлениями. В конце февраля правительство продлило карантин до конца марта.
С середины декабря ученики начальных классов перешли на удаленное или смешанное обучение, с середины декабря ученики начальных классов были на каникулах, а с января и до сих пор учатся дома.
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