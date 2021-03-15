Готовится план возвращения в школы всех учеников начальных классов

Об этом в понедельник сообщила на заседании правительства премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Позднее на этой неделе, когда министры здравоохранения и образования согласуют нормальный текст или принципы предложения, мы рассмотрим условия, при которых ученики начальных школ смогут вернуться к контактному образованию", – сказал она.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что эти предложения будут представлены к следующему заседанию правительства. Оно пройдет в среду.

В данный момент в классы разрешили вернуться ученикам лишь тех начальных школ, где обеспечивается тестирование учеников и школьников методом накопительного тестирования. Таким образом, контактное обучение возобновляется в четырех столичных школах, а в ближайшее время оно может быть возобновлено почти в 60 учебных учреждениях страны.

Ограничения второго карантина в Литве были введены с 7 ноября, позднее они стали более строгими, а в середине декабря было введено ограничение передвижения между самоуправлениями. В конце февраля правительство продлило карантин до конца марта.

С середины декабря ученики начальных классов перешли на удаленное или смешанное обучение, с середины декабря ученики начальных классов были на каникулах, а с января и до сих пор учатся дома.