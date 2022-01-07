Сигита решила откладывать деньги на пенсию, чтобы лучше обеспечить свою старость.

"Я знаю, что "Содра" не в состоянии обеспечить всем нормальную пенсию. Дополнительное пенсионное накопление - один из инструментов, которому не надо уделять много внимания, но он принесет некоторую пользу", – сказала LNK Сигита.

Калькулятор "Содры" показал ей, какую часть ее зарплаты составит будущая пенсия.

"Я откладываю 14 лет, мне показывает 36% нынешней зарплаты, это немного", – сказала она.

Чтобы у будущих пенсионеров доходы были выше, государство каждых три года возвращает в систему дополнительного накопления всех, кто остановил накопление или не откладывал на пенсию.

Некоторые экономисты убеждены, что государство в будущем не сможет обеспечить жителям нормальные пенсии.

"Если эти тенденции сохранятся, т пенсии не смогут быть достаточно большими, чтобы гарантировали достойную старость. Такими, какие есть у части пенсионеров в Западной Европе", – сказал LNK экономист Жигимантас Маурицас.

В зрелой экономике пенсия должна составлять минимум 2/3 бывшей зарплаты.

В Литве, по данным Центробанка Литвы, пенсия составляет 30% бывшей зарплаты, без дополнительного накопления. Если человек откладывает на пенсию в частных фондах, то ее размер составит около 50% бывшей зарплаты. Если дополнительно откладывать на пенсию в фондах третьей ступени, то пенсия составит 80% бывшей зарплаты. Только такая пенсия будет нормальной, по данным ЦБ.

"Мы можем говорить о достоинстве, когда говорим о трех уровнях пенсионного накопления. Один - государственное, второй – самостоятельное, а третий – дополнительное накопление. Думаю, что отдельно это оценивать было безответственно", – сказала LNK представитель ЦБ Рута Меркявичюте.

Однако некоторые экономисты с такой позицией ЦБ не согласны.

"Когда речь идет о втором уровне, то это инвестиции и их рост. Конечно, только со временем, а все что касается будущего - это гадание. Никто не может сказать, каким будет прирост", – сказал LNK экономист Ромас Лазутка.

Представители правительства утверждают, что будущие пенсионеры могут не надеяться на достойную пенсию без дополнительного накопления, поскольку некому будет платить налоги, за счет которых платят пенсии.

"Со временем тех, кто зарабатывает на пенсии будет меньше. Надо думать об альтернативе. Мы должны подумать, что можем сделать для самих себя, чтобы это падение с лучших времен к худшим было как можно более мягким", – сказала представитель Соцмина Инга Бушкуте.

Сейчас 100 работающих содержат 30 пенсионеров. Через 40 лет 100 работающих будут содержать 60 пенсионеров.

Надо иметь в виду, что много трудоспособных людей уехало из Литвы и продолжают уезжать.

"Несмотря на то, что за последние 20 лет из Литвы уехало большое число трудоспособных людей, содровские пенсии росли", – напомнил Лазутка.

Он сказал, что несправедливо поддерживать пенсионные фонды из бюджета. Якобы за эти деньги финансируют тех, кто не особенно нуждается в помощи.