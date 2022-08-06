Государство будет финансировать учебу литовцев, поступивших в лучшие университеты мира

"Ежегодно собирается большая группа сильных, способных претендентов – нынешних и будущих студентов, поступивших в ведущие высшие учебные заведения, поэтому государство стремится максимально способствовать их учебе, дать им возможность успешно их окончить. Мы будем ждать, когда эти молодые люди вернутся и используют свои таланты на благо Литвы", - сказал вице-министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

Победителям конкурса предоставляются стипендии для оплаты обучения в университетах, входящих в двадцатку лучших вузов мира.

Из 19 победителей этого года 15 студентов были приняты в вузы в этом году, остальные начали обучение раньше.

Поддержку в этом году получают 6 студентов, поступивших в Кембриджский университет (Великобритания), 4 – в Оксфордский университет (Великобритания), а также поступившие в Колумбийский университет (США), Венский университет музыки и исполнительского искусства (Австрия), частную школу моды Polimoda (Италия), частную школу моды Esmod (Франция), Музыкальный колледж Беркли (США), Университетский колледж Лондона (Великобритания) и Имперский колледж Лондона (Великобритания).

В этом году стипендии предоставляются тем, кто выбрал программы социологии, машиностроения, прикладной математики, архитектуры, философии и политики, миграции, химии, Азии и Ближнего Востока, скрипки, моды, дизайна, вокала и другие учебные программы.

В 2022 году заявки на участие в конкурсе подал 51 студент, поступивший в лучшие зарубежные высшие учебные заведения.

При выборе победителей конкурса комиссия, сформированная Государственным фондом высшего образования, осуществляющая администрирование поддержки, оценивает место выбранного участником вуза в международных рейтингах, личную мотивацию, рекомендательные письма и резюме.

Отобранным претендентам может быть выделено до 38 тыс. евро за один год обучения, поддержка предоставляется для покрытия расходов на учебу и проживание в иностранном государстве.

Конкурс "Следующие 100" организуется уже в пятый раз. За первые четыре года программы из 86 получивших стипендии 39 уже окончили обучение, 8 лауреатов конкурса продолжают обучение на следующей ступени, 2 проходят стажировку.