Государственные или частные? Какие школы своим детям выбрали литовские министры

Правительство Литвы возглавляет премьер-министр Ингрида Шимоните, в правительстве работает 14 министров.
Дети министра образования – дошкольники
Delfi уже писал, что дети министра науки, образования и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене школу пока не посещают, однако они ходят в частный детский сад.
„Дети вице-министров посещают муниципальные школы и детские сады. Ребенок одного вице-министра ходит в католический детский сад“, – было сказано в ответе министерства Delfi.
Приоритет – государственные школы
Дети министра охраны окружающей среды Симонаса Гентвиласа посещают государственную начальную школу. „Качеством обучения министр очень доволен“, – сказано в комментарии.
У министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте детей нет.
Дочь министра энергетики Дайнюса Крейвиса - школьница, сейчас она живет и учится в Италии, где в посольстве Литвы работает ее мама.
У министра финансов Гинтаре Скайсте двое детей, оба они посещают государственные школы.
У министра обороны Лауринаса Каэюнаса четверо детей, все они ходят в государственные школы.
„Дети Кащюнаса ходят в государственные школы, министр доверяет им и качеству обучения в школах“, - сказано в комментарии.
У министра культуры Симонаса Кайриса один ребенок, но он еще не ходит в школу.
„Дочь министра еще посещает детский сад. По закону о защите интересов ребенка, подробных комментариев не будет“, – сказано в ответе Минкульта.
У министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса трое детей. Все они посещают государственные школы.
Представители Министерства транспорта и коммуникаций на запрос ответили, что информацию о частной жизни министра они не предоставляют. Согласно данным биографии министра Марюса Скуодиса, у него двое детей.
У министра здравоохранение Ауримаса Печкаускаса один ребенок, но он еще детсадовского возраста.
Сын министра юстиции Эвелины Добровольской в этом году пошел в первый класс, семья выбрала государственную школу.
Трое детей министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса уже окончили школу, а четвертый посещает частную.
Представители Министерства внутренних дел указали, что дети министра Агне Билотайте посещают частную школу.
„Такое решение было принято потому, что министр хочет, чтобы дети хорошо выучили английский язык“, – сказала пресс-секретарь министра.
Все трое детей министра сельского хозяйства Казимераса Старкявичюса уже окончили государственные школы.
Журналист и главный редактор журнала politiką Reitingai Гинтараса Сарафинас сказал: „В Литве учреждена 1000 школ. 900 государственных и около 100 частных. Если руководство нашего министерства, ответственного за образование, отдает детей в частные школы, то этим все сказано. Значит, доверия к системе, за которую оно в ответе, у него нет“.
На вопрос, всегда ли уровень в частных школах выше, Сарафинас ответил: „Если говорить об уровне частных школ, то никакого чуда там нет. Как и в частных, так и в государственных есть большие отрывы. Есть хорошие школы, но есть и так себе.
Некоторые частные школы информируют, на что ориентируются: одни – на академические результаты, другие – на хороший микроклимат, третьи – на обучение в условиях природы, четвертые – на хорошие взаимоотношения, пятые – на гуманистические принципы и т.д.“
Он заметил, что в Литве есть и 10 международных школ, которые работают по международным программам.
„Не надо думать, что за большие деньги вы получаете хорошее качество. Не всегда так бывает, иногда люди обманывают себя, а потом ищут виноватых. Надо констатировать, что частные школы в Литве вообще не контролируют. В таких случаях ответственность за выбор берет на себя семья“, – сказал Сарафинас.