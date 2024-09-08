Государственные или частные? Какие школы своим детям выбрали литовские министры

„Дети вице-министров посещают муниципальные школы и детские сады. Ребенок одного вице-министра ходит в католический детский сад“, – было сказано в ответе министерства Delfi.

Delfi уже писал, что дети министра науки, образования и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене школу пока не посещают, однако они ходят в частный детский сад.

„Дочь министра еще посещает детский сад. По закону о защите интересов ребенка, подробных комментариев не будет“, – сказано в ответе Минкульта.

У министра культуры Симонаса Кайриса один ребенок, но он еще не ходит в школу.

„Дети Кащюнаса ходят в государственные школы, министр доверяет им и качеству обучения в школах“, - сказано в комментарии.

Дочь министра энергетики Дайнюса Крейвиса - школьница, сейчас она живет и учится в Италии, где в посольстве Литвы работает ее мама.

„Такое решение было принято потому, что министр хочет, чтобы дети хорошо выучили английский язык“, – сказала пресс-секретарь министра.

Сын министра юстиции Эвелины Добровольской в этом году пошел в первый класс, семья выбрала государственную школу.

У министра здравоохранение Ауримаса Печкаускаса один ребенок, но он еще детсадовского возраста.

Представители Министерства транспорта и коммуникаций на запрос ответили, что информацию о частной жизни министра они не предоставляют. Согласно данным биографии министра Марюса Скуодиса, у него двое детей.

Все трое детей министра сельского хозяйства Казимераса Старкявичюса уже окончили государственные школы.

Журналист и главный редактор журнала politiką Reitingai Гинтараса Сарафинас сказал: „В Литве учреждена 1000 школ. 900 государственных и около 100 частных. Если руководство нашего министерства, ответственного за образование, отдает детей в частные школы, то этим все сказано. Значит, доверия к системе, за которую оно в ответе, у него нет“.

На вопрос, всегда ли уровень в частных школах выше, Сарафинас ответил: „Если говорить об уровне частных школ, то никакого чуда там нет. Как и в частных, так и в государственных есть большие отрывы. Есть хорошие школы, но есть и так себе.