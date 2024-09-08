2024.09.08 06:58

Государственные или частные? Какие школы своим детям выбрали литовские министры

 
Йогинте Ужусените-Четкаускене
ru.DELFI.lt
Rugsėjo 1-oji
Rugsėjo 1-oji
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Начался новый учебный год. Поскольку в системе образования Литвы наблюдается масса реформ, ответственность за которые несет правительство, Delfi интересовался, какие школы посещают дети министров: частные или государственные.

Правительство Литвы возглавляет премьер-министр Ингрида Шимоните, в правительстве работает 14 министров.

Ministrai

Дети министра образования – дошкольники

Delfi уже писал, что дети министра науки, образования и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене школу пока не посещают, однако они ходят в частный детский сад.

„Дети вице-министров посещают муниципальные школы и детские сады. Ребенок одного вице-министра ходит в католический детский сад“, – было сказано в ответе министерства Delfi.

Приоритет – государственные школы

Дети министра охраны окружающей среды Симонаса Гентвиласа посещают государственную начальную школу. „Качеством обучения министр очень доволен“, – сказано в комментарии.

Simonas Gentvilas

У министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте детей нет.

Aušrinė Armonaitė

Дочь министра энергетики Дайнюса Крейвиса - школьница, сейчас она живет и учится в Италии, где в посольстве Литвы работает ее мама.

Dainius Kreivys

У министра финансов Гинтаре Скайсте двое детей, оба они посещают государственные школы.

Gintarė Skaistė

У министра обороны Лауринаса Каэюнаса четверо детей, все они ходят в государственные школы.

„Дети Кащюнаса ходят в государственные школы, министр доверяет им и качеству обучения в школах“, - сказано в комментарии.

Laurynas Kasčiūnas

У министра культуры Симонаса Кайриса один ребенок, но он еще не ходит в школу.

„Дочь министра еще посещает детский сад. По закону о защите интересов ребенка, подробных комментариев не будет“, – сказано в ответе Минкульта.

Simonas Kairys

У министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса трое детей. Все они посещают государственные школы.

Vytautas Šilinskas

Представители Министерства транспорта и коммуникаций на запрос ответили, что информацию о частной жизни министра они не предоставляют. Согласно данным биографии министра Марюса Скуодиса, у него двое детей.

Marius Skuodis

У министра здравоохранение Ауримаса Печкаускаса один ребенок, но он еще детсадовского возраста.

Aurimas Pečkauskas

Сын министра юстиции Эвелины Добровольской в этом году пошел в первый класс, семья выбрала государственную школу.

Ewelina Dobrowolska

Трое детей министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса уже окончили школу, а четвертый посещает частную.

Gabrielius Landsbergis

Представители Министерства внутренних дел указали, что дети министра Агне Билотайте посещают частную школу.

„Такое решение было принято потому, что министр хочет, чтобы дети хорошо выучили английский язык“, – сказала пресс-секретарь министра.

Agnė Bilotaitė

Все трое детей министра сельского хозяйства Казимераса Старкявичюса уже окончили государственные школы.

Kazys Starkevičius

Журналист и главный редактор журнала politiką Reitingai Гинтараса Сарафинас сказал: „В Литве учреждена 1000 школ. 900 государственных и около 100 частных. Если руководство нашего министерства, ответственного за образование, отдает детей в частные школы, то этим все сказано. Значит, доверия к системе, за которую оно в ответе, у него нет“.

Delfi diena: Gintaras Sarafinas

На вопрос, всегда ли уровень в частных школах выше, Сарафинас ответил: „Если говорить об уровне частных школ, то никакого чуда там нет. Как и в частных, так и в государственных есть большие отрывы. Есть хорошие школы, но есть и так себе.

Некоторые частные школы информируют, на что ориентируются: одни – на академические результаты, другие – на хороший микроклимат, третьи – на обучение в условиях природы, четвертые – на хорошие взаимоотношения, пятые – на гуманистические принципы и т.д.“

Он заметил, что в Литве есть и 10 международных школ, которые работают по международным программам.

„Не надо думать, что за большие деньги вы получаете хорошее качество. Не всегда так бывает, иногда люди обманывают себя, а потом ищут виноватых. Надо констатировать, что частные школы в Литве вообще не контролируют. В таких случаях ответственность за выбор берет на себя семья“, – сказал Сарафинас.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии