Государственные экзамены на аттестат зрелости начнутся 7 июня

"Основная сессия экзаменов на аттестат зрелости начинается 7 июня, на две недели раньше, чем в прошлом году, завершится 2 июля. Мы приняли решения с учетом вероятных потерь абитуриентов в результате удаленного обучения", - сказала министр на пресс-конференции в четверг.

Вице-министр образования Рамунас Скауджюс говорит, что результаты экзаменов предполагается получить не позднее 23 июля.

Директор Национального агентства по образованию Рута Красаускене сказала, что сами экзамены будут проходить с соблюдением дистанции в 2 метра между кандидатами, они будут запускаться в помещения через несколько разных входов.

Как и в прошлом году, в одном помещении сможет быть не более девяти кандидатов, экзамен по информационным технологиям можно будет сдавать в группе из шести человек.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса сессия экзаменов на аттестат зрелости началась на месяц позже, чем обычно - в конце июня.