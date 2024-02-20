Государственная продовольственно-ветеринарная служба меняет порядок обслуживания клиентов

 
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
В рамках структурных изменений в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (VMVT) с 15 февраля изменился порядок обслуживания граждан и предприятий: на простые запросы, поступившие по телефону и устно, ответы будут даваться в тот же день, консультации по более сложным вопросам будут предоставляться в письменном виде, а для получения информации и консультаций будет введен единый адрес электронной почты, который будет использоваться для всех вопросов.

Ответ по телефону в тот же день


Для получения общей телефонной консультации по услугам, предоставляемым Службой, используется короткий номер 1879 (могут применяться повышенные тарифы) или +370 5 242 0108 (также подходит для международных звонков).

Ответы на телефонные запросы принимаются в тот же рабочий день. Если сложность телефонного запроса не позволяет ответить на него в тот же рабочий день, заявителю будет предоставлена возможность изложить свой запрос в письменном виде.

Лично — по предварительной записи


Как и прежде, жители и предприятия смогут получить услуги и подать документы на регистрацию сельскохозяйственных животных и домашних питомцев в офисах VMVT. Однако для более эффективного использования рабочего времени специалистов с 15 февраля необходимо заранее записываться на прием по телефону 1879 или +370 5 242 0108. Электронная система бронирования времени для лиц, планирующих посетить офис VMVT, будет введена позднее.

Как и прежде, жители смогут оставлять образцы для национальных мониторинговых исследований (образцы добытых на охоте кабанов и т.д.) в филиалах VVM. Заранее бронировать время для сдачи образцов не нужно, но сделать это необходимо в часы работы, установленные подразделением службы. Время работы отделений можно посмотреть здесь.

Для консультаций действует единый адрес


С 15 февраля те, кто хочет получать консультации или информацию по электронной почте, чтобы сэкономить время, смогут воспользоваться единым адресом info@vmvt.lt. Связаться со специалистами VVMT можно также через систему E.pilietis, систему электронной рассылки или по почте заказным письмом по адресу: Вильнюс, ул. Сиесику, 19.

Одним из основных приоритетов VVVT является консультирование предпринимателей, ознакомление их с требованиями правовых актов и оказание методической помощи для облегчения предпринимательской деятельности. Для того чтобы максимально упростить получение всей информации, уменьшить количество ошибок в интерпретации и иметь возможность проверять ее каждый раз, более сложные консультации будут записываться и передаваться в письменном виде. Такие консультации можно получить не только по электронной почте, но и заказным письмом.

Новая структура Продовольственно-ветеринарной службы


15 февраля завершены структурные изменения в Службы, начатые в прошлом году, с разделением таких функций, как: лицензирование, оценка рисков, планирование контроля, обеспечение контроля и применение санкций. После реструктуризации авторизация, оценка рисков и частоты проверок, контроль и санкции будут переданы отдельным несвязанным подразделениям под руководством разных руководителей. 

Существующие 10 территориальных управлений будут объединены в 6 более крупных территориальных управлений: Вильнюсское, Каунасское, Клайпедское, Паневежское, Шяуляйское и Алитусское.

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