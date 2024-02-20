Государственная продовольственно-ветеринарная служба меняет порядок обслуживания клиентов

Ответ по телефону в тот же день



Для получения общей телефонной консультации по услугам, предоставляемым Службой, используется короткий номер 1879 (могут применяться повышенные тарифы) или +370 5 242 0108 (также подходит для международных звонков).

Ответы на телефонные запросы принимаются в тот же рабочий день. Если сложность телефонного запроса не позволяет ответить на него в тот же рабочий день, заявителю будет предоставлена возможность изложить свой запрос в письменном виде.

Лично — по предварительной записи



Как и прежде, жители и предприятия смогут получить услуги и подать документы на регистрацию сельскохозяйственных животных и домашних питомцев в офисах VMVT. Однако для более эффективного использования рабочего времени специалистов с 15 февраля необходимо заранее записываться на прием по телефону 1879 или +370 5 242 0108. Электронная система бронирования времени для лиц, планирующих посетить офис VMVT, будет введена позднее.