Государственная продовольственно-ветеринарная служба меняет порядок обслуживания клиентов

Ответ по телефону в тот же день
Для получения общей телефонной консультации по услугам, предоставляемым Службой, используется короткий номер 1879 (могут применяться повышенные тарифы) или +370 5 242 0108 (также подходит для международных звонков).
Ответы на телефонные запросы принимаются в тот же рабочий день. Если сложность телефонного запроса не позволяет ответить на него в тот же рабочий день, заявителю будет предоставлена возможность изложить свой запрос в письменном виде.
Лично — по предварительной записи
Как и прежде, жители и предприятия смогут получить услуги и подать документы на регистрацию сельскохозяйственных животных и домашних питомцев в офисах VMVT. Однако для более эффективного использования рабочего времени специалистов с 15 февраля необходимо заранее записываться на прием по телефону 1879 или +370 5 242 0108. Электронная система бронирования времени для лиц, планирующих посетить офис VMVT, будет введена позднее.
Как и прежде, жители смогут оставлять образцы для национальных мониторинговых исследований (образцы добытых на охоте кабанов и т.д.) в филиалах VVM. Заранее бронировать время для сдачи образцов не нужно, но сделать это необходимо в часы работы, установленные подразделением службы. Время работы отделений можно посмотреть здесь.
Для консультаций действует единый адрес
С 15 февраля те, кто хочет получать консультации или информацию по электронной почте, чтобы сэкономить время, смогут воспользоваться единым адресом info@vmvt.lt. Связаться со специалистами VVMT можно также через систему E.pilietis, систему электронной рассылки или по почте заказным письмом по адресу: Вильнюс, ул. Сиесику, 19.
Одним из основных приоритетов VVVT является консультирование предпринимателей, ознакомление их с требованиями правовых актов и оказание методической помощи для облегчения предпринимательской деятельности. Для того чтобы максимально упростить получение всей информации, уменьшить количество ошибок в интерпретации и иметь возможность проверять ее каждый раз, более сложные консультации будут записываться и передаваться в письменном виде. Такие консультации можно получить не только по электронной почте, но и заказным письмом.
Новая структура Продовольственно-ветеринарной службы
15 февраля завершены структурные изменения в Службы, начатые в прошлом году, с разделением таких функций, как: лицензирование, оценка рисков, планирование контроля, обеспечение контроля и применение санкций. После реструктуризации авторизация, оценка рисков и частоты проверок, контроль и санкции будут переданы отдельным несвязанным подразделениям под руководством разных руководителей.
Существующие 10 территориальных управлений будут объединены в 6 более крупных территориальных управлений: Вильнюсское, Каунасское, Клайпедское, Паневежское, Шяуляйское и Алитусское.