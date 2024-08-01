Государственная налоговая инспекция перевела жителям Литвы 363,5 млн евро переплат по подоходному налогу

„Первые переплаты по подоходному налогу жители получили еще в начале марта, а к середине мая они были перечислены 90 проц. жителей, которые правильно и вовремя декларировали доходы. По собственной инициативе, как и каждый год, мы еще раз обращаемся к жителям с просьбой уточнить некоторые данные в декларациях о доходах с учетом сделанных нами замечаний“, - цитируется в сообщении замглавы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

По данным ГНИ, в этом году декларации о доходах подали около 1,6 млн жителей: из них 507,4 тыс. задекларировали к уплате около 372,6 млн евро подоходного налога с населения, а почти 889 тыс. жителей – 368 млн евро возвращаемого подоходного налога.