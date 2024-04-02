Государственная налоговая инспекция: декларации по подоходному налогу уже подали миллион граждан

672 тыс. граждан задекларировали переплату по подоходному налогу на сумму 287 млн евро, которая будет им возвращена до 31 июля. Около 233 тыс. жителей задекларировали подлежащий уплате подоходный налог на сумму 100 млн евро.

Заместитель руководителя ГНИ Мартинас Эндрияйтис отметил, что на данный момент декларации подали менее половины жителей, обязанных это сделать до 2 мая.