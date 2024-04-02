Государственная налоговая инспекция: декларации по подоходному налогу уже подали миллион граждан

672 тыс. граждан задекларировали переплату по подоходному налогу на сумму 287 млн евро, которая будет им возвращена до 31 июля. Около 233 тыс. жителей задекларировали подлежащий уплате подоходный налог на сумму 100 млн евро.
Заместитель руководителя ГНИ Мартинас Эндрияйтис отметил, что на данный момент декларации подали менее половины жителей, обязанных это сделать до 2 мая.
Руководитель отдела по связям с общественностью ГНИ Рута Асадаускайте ранее сообщила Elta, что переплата у жителей обычно возникает из-за применения более низкой ставки необлагаемого налогом дохода (ННД), чем следовало, а также из-за льгот по подоходному налогу, применяемых к страхованию жизни, отчислениям в пенсионный фонд и обучению.