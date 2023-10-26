Государственная больничная касса Литвы: более 70% рецептурных лекарств компенсируются

"Наши расчеты показывают, что в прошлом году 71% рецептурных лекарств, назначенных врачом, компенсировалось. Таким образом, мы не только достигли, но и превзошли поставленную в "Основных принципах политики в сфере обращения лекарств" цель – к 2027 году компенсировать жителям Литвы 68% рецептурных лекарств и таким образом сократить расходы пациентов на лекарства", – говорит руководитель Отдела компенсирования лекарств ГБК Эвалдас Стропус.

По его словам, ежегодно наблюдается в среднем 6% рост потребления компенсируемых лекарств, а в прошлом году, по сравнению с предыдущим годом, количество потребляемых среднесуточных доз компенсируемых лекарств на 1000 жителей выросло на 17%.

Это означает, что 62% всех потребляемых в Литве суточных доз лекарств уже оплачено из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

По оценкам, за последние пять лет потребление компенсируемых лекарств выросло почти на 41% , или до 833 суточных доз на 1000 жителей в день, указывается в сообщении.