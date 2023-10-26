Государственная больничная касса Литвы: более 70% рецептурных лекарств компенсируются

"Наши расчеты показывают, что в прошлом году 71% рецептурных лекарств, назначенных врачом, компенсировалось. Таким образом, мы не только достигли, но и превзошли поставленную в "Основных принципах политики в сфере обращения лекарств" цель – к 2027 году компенсировать жителям Литвы 68% рецептурных лекарств и таким образом сократить расходы пациентов на лекарства", – говорит руководитель Отдела компенсирования лекарств ГБК Эвалдас Стропус.
По его словам, ежегодно наблюдается в среднем 6% рост потребления компенсируемых лекарств, а в прошлом году, по сравнению с предыдущим годом, количество потребляемых среднесуточных доз компенсируемых лекарств на 1000 жителей выросло на 17%.
Это означает, что 62% всех потребляемых в Литве суточных доз лекарств уже оплачено из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
По оценкам, за последние пять лет потребление компенсируемых лекарств выросло почти на 41% , или до 833 суточных доз на 1000 жителей в день, указывается в сообщении.
Исследование ГБК показало, что в прошлом году в Литве больше всего потреблялось суточных доз препаратов, действующих на сердечно-сосудистую систему (55,5%). Но, по сравнению с 2021 г., их потребление сократилось на 7% и значительно возросло потребление препаратов, действующих на пищеварительный тракт и обмен веществ (почти 6%) и противоопухолевых лекарств (почти 4%).
Также анализ показал, что количество потребленных в прошлом году среднесуточных доз компенсируемых дженериков и биоаналогов по сравнению с 2021 годом немного увеличилось, они составили 56,5% от всех потребленных компенсируемых лекарств, тогда как на оригинальные и референтные лекарства составили 43,5%.