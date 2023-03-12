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Вильнюс активно готовится к принятию гостей саммита НАТО. Согласно подсчету, город может принять 3000 гостей высокого уровня и 2000 журналистов и представителей неправительственных организаций. Правда, на всех места в Вильнюсе не хватит – уже сейчас ведется сотрудничество с гостиницами других городов, пишет madeinvilnius.lt.
Гостям саммита НАТО не хватит гостиниц в Вильнюсе
© Orijus Gasanovas

"МИД Литвы сотрудничает как с вильнюсскими гостиницами, так и с гостиницами других городов, находящимися на рациональном расстоянии, включая Каунас. Конечно, журналисты и другие гости, не входящие в число официальных делегаций, могут арендовать помещения иного рода через разные платформы", – указал МИД.

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По данным MadeinVilnius.lt, вильнюсские гостиницы уже сейчас получили заявки на прием высокопоставленных гостей из-за границы. Сейчас некоторые гостиницы в Вильнюсе уже заполнены на 11-12 июля. Поэтому туристам придется выбирать другое время посещения города или другие места проживания.

Однако вильнюсских гостиниц на всех все равно не хватит. Поэтому сейчас ведутся переговоры с владельцами гостиниц в Каунасе и Тракай, в других близлежащих городах. Планируется, что в город приедет 45-50 делегаций.

Ранее вильнюсцам рекомендовали на время саммита по мере возможности покинуть город. Вильнюсские гостиницы небольшие, они находятся в разных частях города, поэтому движение в центре города будет ограничено. Движение в центре будет парализовано. В эти дни в Вильнюсе не будут проводить никакие строительные и ремонтные работы. Для управления автомобилями кортежей привлекут военных.

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