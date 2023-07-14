Гостиницы, принимавшие глав разных стран во время саммита НАТО: в каких условиях жили президенты

"Весь этаж был закрыт, на нем не останавливался лифт", - отметил директор гостиницы.

"Байден жил в президентских апартаментах. Как и господин Блинкен", – сказал Delfi Шуковский, заметив, что в этих апартаментах стоят пуленепробиваемые стекла. Над этими апартаментами и под ними размещалась охрана.

Здесь уже останавливались короли, президенты и рок-звезды.

Из соображений безопасности гостиницы не говорят в каких именно апартаментах останавливались почетные гости.

"Это воспоминания на всю жизнь", – дополнил глава гостиницы Grand Hotel Kempinski Кай Шуковский.

"Было полезно в финансовом плане и в плане рекламы важно. Главное, что Литва понравилась", – сказала глава гостиницы Radisson Collection Astorija Vilnius Лаура Вайтукайтене.

"Отзывы были наилучшими, нам сказали, что вернутся сами с семьями", – сказала директор гостиницы Pacai Рута Пулкаунинкайте-Мацике.

Директор Stikliai И.Рагелявичене сказала, что для французской делегации бронировали все здание. Она сказала, что в лучших апартаментах гостиницы есть фреска XVII века.

Президент Франции Эмманюэль Макрон остановился в Stikliаi. Это не первый раз, когда он останавливался в этой гостинице.

Президентские апартаменты стоят 2500–3000 евро за ночь. Но во время визита президента США цена была выше.

"Он сказал, что у нас самая чистая кухня из всех, которые он когда-либо видел. Приятный комплимент", – сказал собеседник.

"Мы угостили его десертом, десерт понравился, мы предложили повторить", – сказал Шуковский, заметив, что приезжал и повар Белого дома.

Глава гостиницы сказал, что информация о питании гостей конфиденциальная, однако обычно гости хотят отведать блюда местной кухни. Президенту США предложили десерт "тингинис" (шоколадную колбасу".

По его словам, в гостинице ранее уже останавливались главы и короли 40 стран, британский исполнитель Робби Уильямс, солисты группы Depeche Mode .

По данным представителей Stikliai, президентский номер люкс с посещением СПА стоит 1500 евро за ночь.

На улице Диджёи находится гостиница Pacai - здесь есть фрески, скульптуры и "балкон Наполеона" (на этом балконе стоял Наполеон, когда был в Вильнюсе). В этой гостинице остановилась делегация из Великобритании во главе с премьер-министром Риши Сунаком и Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем.

"Наши апартаменты свидетельствуют о старине. Здесь с XVII века останавливалось много известных людей, а в XIX веке с балкона к своим воинам обращался Наполеон. В наши дни здесь останавливались разные гости: от голливудских актеров, известных музыкантов и деятелей искусства до известных политиков", – сказала гендиректор гостиницы Pacai Пулкаунинкайте-Мацике.

"Наша гостиница открылась после реконструкции, длившейся 5 лет. Сохранилось много фресок, мы входим в список наследия", – сказала собеседница.

Стоимость лучших апартаментов в Pacai - от 900 до 1650 евро за ночь.