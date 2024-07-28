Гости Праздника моря на цены не жалуются: принесите свой бутерброд, если в кафе дорого

„Вот, съели угря, в этом году был дешевле, чем в прошлом, – ответила пара на вопрос о том, сколько денег надо, чтобы побывать на Празднике моря. – Вот только друзей с каждым годом все меньше встречаем“.
Клайпедчане предлагают заранее планировать отпуск, так и на аренде сэкономишь и массу приятных эмоций привезешь. А веселье на море не кончается – ради красивых видов мужчина забирался на дерево.
„Мы пошли посмотреть на танцующие фонтаны. Вчера пришлось лезть на дерево. Людей столько, что ничего не было видно, я забрался на дерево, затащил с собой друга, – рассказал мужчина. – Отличное настроение. Заняться есть чем, ярмарка большая, концертов много, суда, я сам участвовал в состязаниях. Весело“.
В магазинах такое не увидишь, что продают на ярмарке мастера народного быта. “Надо весь год копить и приезжать, – призывает одна женщина. – Кто не едет, много теряют. Одни спортом занимаются, другие музыкой. Необязательно что-то покупать. Кто не приезжает, не могут зарядиться клайпедским настроением, только на Праздник моря можно проникнутся иным духом Клайпеды“.
„Мы из Латвии, приехали в первый раз. Все красиво, много музыки, мероприятий, большая ярмарка, мы всю даже не обошли, очень интересно. Только заблудились“, – рассказали две женщины.
Гостью из Риги и Сигулды сказали, что приехали в гости, поэтому им за ночлег платить не надо, а другие расходы невелики, ведь концерты бесплатные, а есть все равно надо каждый день.
„200-300 евро за аренду, думаю, немного за выходные. Мы бронировали заранее, не ждали повышения цен. Надо планировать. Ведь много бесплатных концертов, развлечений., это надо иметь в виду, не только расходы, а что получаешь“, – сказала жительница Вильнюса.
А девушка из Каунаса на вопрос о ценах, засмеялась: „Считайте не деньги, а эмоции. Принесите свой бутерброд, если в кафе дорого“.
„Я клайпедчанка, но сейчас приехала из Вильнюса. Те, кто не приезжают, много теряют. Я всем говорю, в Литве больше нет подобных праздников – не сравнить ни с Казюкасом, ни с другими праздниками. Здесь иной дух. Такой парад вы нигде не увидите“, - сказала она.
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