Гости Праздника моря на цены не жалуются: принесите свой бутерброд, если в кафе дорого

„Вот, съели угря, в этом году был дешевле, чем в прошлом, – ответила пара на вопрос о том, сколько денег надо, чтобы побывать на Празднике моря. – Вот только друзей с каждым годом все меньше встречаем“.

Клайпедчане предлагают заранее планировать отпуск, так и на аренде сэкономишь и массу приятных эмоций привезешь. А веселье на море не кончается – ради красивых видов мужчина забирался на дерево.

„Мы пошли посмотреть на танцующие фонтаны. Вчера пришлось лезть на дерево. Людей столько, что ничего не было видно, я забрался на дерево, затащил с собой друга, – рассказал мужчина. – Отличное настроение. Заняться есть чем, ярмарка большая, концертов много, суда, я сам участвовал в состязаниях. Весело“.