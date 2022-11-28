Однако вместе со средствами, которые поставщики должны покрыть из-за разницы в ценах на 2022 год, общая сумма компенсаций в первом полугодии 2023 года достигнет 719 млн евро (включая НДС).

Компенсации обеспечат повышение государственной цены на электроэнергию для населения с января не более чем на 16,6%, а на газ - на на 32-50%.

Такие расчеты, с которыми ознакомился BNS, были представлены в Минэнерго Государственным советом по регулированию энергетики (ГСРЭ). Окончательные суммы компенсаций еще должны быть утверждены правительством – если они будут изменены, ГСРЭ произведет их перерасчет. В этом случае окончательная общественная цена на электроэнергию для потребителей третьего этапа либерализации рынка будет утверждена не позднее конца ноября.

В бюджете на 2023 год сейчас запланировало выделить 812 млн евро компенсации для жителей на газ и электричество на весь год. Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила на прошлой неделе в Сейме, что для этого потребуется на 98 млн евро меньше, чем ожидалось ранее.

Согласно нынешним расчетам ГСРЭ, государственная компенсация жителям за электроэнергию в январе-июне следующего года должна составить до 28,5 центов за кВтч, а за газ - 88 центов за кубометр. Сейчас государство выплачивает компенсации в размере до 9 и 54 центов соответственно.

По предварительным расчетам энергокомпании Ignitis, тариф по самому популярному типовому плану коммунального обслуживания для единого часового тарифа в первом полугодии следующего года должен составить 56,5 цента за кВтч (с НДС), а с государственной компенсацией — 28 центов.

Теперь цена коммунального электроснабжения для жителей, не выбравших независимого поставщика, составляет 33 цента или 24 цента с компенсацией.

При этом предварительная цена природного газа Ignitis для использующих его в приготовлении пищи (первая группа) потребителей с января 2023 года с государственной компенсацией составит 1,53 евро (без компенсации - 2,41 евро за кубометр) - на 50% больше, чем сейчас, для потребителей, использующих газ для отопления жилищ (до 20 тысяч кубометров в год) (вторая группа) - 1,03 евро (1,91 евро) - на 34% больше, а тем более у тех, кто их сжигает еще больше г аза (третья группа) - 0,99 евро (1,87 евро) - на 32% больше.

Тарифы на электроэнергию и газ для бытовых потребителей устанавливаются два раза в год - с января и с июля.