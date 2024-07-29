2024.07.29 18:00

Гослесничество: сильнее всего от бури пострадали леса Паневежского и Шальчининкского регионов

 
ELTA
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Буря в Литве
Буря в Литве

По предварительным данным Государственного лесничества, буря уничтожила более 30 тыс. кубометров леса. Наибольший ущерб ветер и дождь нанесли лесам Паневежского и Шальчининкского регионов.

„Мы действительно проводим уборочные работы, убираем, в первую очередь, бурелом с заваленных дорог, и стремимся, чтобы это, совместно с другими службами, было сделано как можно быстрее. Тогда будут видны наиболее точные цифры, какие площади лесов пострадали“, – рассказал генеральный директор Государственного лесничества Валдас Каубре.

Он предупреждает, что находиться в лесу по-прежнему небезопасно.

„Сегодняшняя погода также показывает, что людям находится в лесу – опасно“, – сказал В. Каубре.

С вечера воскресенья в Литве бушует сильный ветер и проливной дождь, пожарные по всей стране убирают поваленные деревья. Больше всего сообщений поступило из Алитусского, Мариямпольского, Каунасского, Клайпедского, Таурагского и Вильнюсского уездов.

По данным ESO, из-за последствий стихийных бедствий до сих пор остаются без электричества почти 130 тыс. потребителей.

Кроме того, как сообщила представитель ДПОС Вида Шмигельскене, в понедельник в Григишкес в результате падения дерева погибла женщина.

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