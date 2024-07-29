Гослесничество: сильнее всего от бури пострадали леса Паневежского и Шальчининкского регионов

„Мы действительно проводим уборочные работы, убираем, в первую очередь, бурелом с заваленных дорог, и стремимся, чтобы это, совместно с другими службами, было сделано как можно быстрее. Тогда будут видны наиболее точные цифры, какие площади лесов пострадали“, – рассказал генеральный директор Государственного лесничества Валдас Каубре.

Он предупреждает, что находиться в лесу по-прежнему небезопасно.

„Сегодняшняя погода также показывает, что людям находится в лесу – опасно“, – сказал В. Каубре.