Гослесничество: сильнее всего от бури пострадали леса Паневежского и Шальчининкского регионов

„Мы действительно проводим уборочные работы, убираем, в первую очередь, бурелом с заваленных дорог, и стремимся, чтобы это, совместно с другими службами, было сделано как можно быстрее. Тогда будут видны наиболее точные цифры, какие площади лесов пострадали“, – рассказал генеральный директор Государственного лесничества Валдас Каубре.
Он предупреждает, что находиться в лесу по-прежнему небезопасно.
„Сегодняшняя погода также показывает, что людям находится в лесу – опасно“, – сказал В. Каубре.
С вечера воскресенья в Литве бушует сильный ветер и проливной дождь, пожарные по всей стране убирают поваленные деревья. Больше всего сообщений поступило из Алитусского, Мариямпольского, Каунасского, Клайпедского, Таурагского и Вильнюсского уездов.
По данным ESO, из-за последствий стихийных бедствий до сих пор остаются без электричества почти 130 тыс. потребителей.
Кроме того, как сообщила представитель ДПОС Вида Шмигельскене, в понедельник в Григишкес в результате падения дерева погибла женщина.