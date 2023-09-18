Госконтроль в Литве: данные о потребности в учителях не являются исчерпывающими

"Потребность в педагогах, определяемая государством, самоуправлениями и школами, отличается. В масштабе государства, в прогнозах за 2018 и 2021 гг. недостаточно данных о специализациях студентов и текущем спросе, не учитывались такие факторы, как реформа образовательной системы или сокращение количества детей. По данным школ, в 2023-2024 гг. половина из них столкнется с нехваткой 1389 штатных педагогов, треть из них – в городе Вильнюсе", – говорит руководитель аудиторской группы Эйвида Шламе.

Все больше самоуправлений (в 2020 г. – 24, в 2022 г. – 39) применяют меры по привлечению педагогов, однако только 5 из 39 планируют произвести оценку их эффективности для отбора наиболее эффективных. Конкурируя друг с другом, самоуправления и школы привлекают педагогов из других школ, также не решается и проблема их дефицита, отмечает Госконтроль.