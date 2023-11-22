Госбюджет Литвы на 2024 год: на дороги - 157 млн, а на культуру - 4,2 млн евро

На укрепление безопасности Правительство предусматривает дополнительную сумму в 31,4 млн евро – средства, которые ожидается получить в 2024 году в качестве компенсации за поддержку, оказанную Литвой Украине в рамках Европейского инструмента мира. Изменяется также право на заимствование – для нужд национальной обороны Литовской Республики и для развития или адаптации транспорта двойного (военно-гражданского) назначения и другой инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны. Ограничение – общий показатель баланса государственного сектора и лимит заимствований Правительства.