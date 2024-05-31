Госагентство данных: в прошлом году жители Литвы выпили на стакан меньше алкоголя, чем в 2022 г.

"В этом году потребление алкоголя осталось практически таким же – мы выпили на 200 миллилитров меньше, особо не изменилось. Конечно, отрадно, что снижение происходит, пусть и небольшими шагами мы, видимо, можем добиться большего снижения потребления", - сказала журналистам в четверг заместитель генерального директора Государственного агентства данных Инга Масюлайтите-Шукевич.
Она также отмечает, что большую часть напитков, потребляемых жителями Литвы, составляли крепкие алкогольные напитки.
"Потребление крепких напитков остается самым высоким – 42,5%, и по сравнению с прошлым годом оно изменилось очень незначительно", - сказала Масюлайтите-Шукевич.
По данным Госагентства данных, по сравнению с 2022 годом цены на алкоголь в стране в прошлом году выросли на десятую часть, больше всего подорожало произведенное в Литве пиво, меньше всего – настойки.
"Пиво, произведенное в Литве, дороже на 14,7%, импортное пиво – 13,7%, вермут – 13,2%, фруктовое вино – 10,6%, игристое виноградное вино – 10%, водка литовского производства – 9,7%, настойки – 6,8%", - сообщает Госагентство данных.
Указано, что рост цен на алкогольную продукцию был вызван введением в прошлом году более высокой ставки акциза.
По данным Института гигиены, в прошлом году от заболеваний, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, умерло 625 человек. Это на 21 меньше, чем в 2022 году. Наиболее распространенными заболеваниями, непосредственно вызванными употреблением алкоголя, были алкогольная болезнь печени (48,6%), случайное отравление алкоголем (25,4%) и алкогольная кардиомиопатия (9,4%).
Кроме того, по предварительным данным, смертность мужчин от болезней, непосредственно связанных с употреблением алкоголя, в прошлом году была в 2,3 раза выше, чем женщин.
По данным агентства, потребление алкоголя рассчитывается путем прибавления продаж легального алкоголя к количеству алкоголя, потребляемого литовскими туристами за рубежом, и вычитания алкоголя, потребляемого туристами, приехавшими в Литву.
Потребление табака изменилось незначительно
Количество потребляемого табака в прошлом году по сравнению с 2022 годом также изменилось незначительно, сказала Масюлайтите-Шукевич.
"Потребление табака жителями в возрасте от 15 лет и старше в прошлом году составило 1223 сигареты в год. По сравнению с 2022 годом потребление снизилось на 2,2%. В среднем жители выкуривают 3,4 сигареты в день. Мы, имея в виду, что не все курят, сумма на одного курильщика несколько выше", - рассказала замдиректора ведомства.
Однако, как отметила Масюлайтите-Шукевич, в этом году, как и в прошлом году, потребление электронных сигарет снова увеличилось.
"Потребление электронной продукции в прошлом году выросло, но оно не столь существенно, как при сравнении 2021 и 2022 годов. В прошлом году доля электронных продуктов составила 22% от общего употребления табака", - сказала специалист.
По данным Государственного агентства данных, розничные цены на табачные изделия в прошлом году по сравнению с 2022 годом выросли на 6,3%, что также связано с повышением ставки акциза, которое начало применяться с 1 января 2023 года.
Кроме того, по данным агентства, в прошлом году от злокачественных новообразований, связанных с курением, умерло 1497 человек, что на 68 человек меньше, чем в 2022 году.
"78,7% умерших от этих злокачественных опухолей были мужчинами", - отмечают специалисты.