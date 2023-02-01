"Рекордная инфляция "съела" фиксированный в 2022 году рост зарплаты", - заявила во вторник на пресс-конференции генеральный директор агентства Юрате Петраускене.

По данным агентства, зарплата до налогообложения в прошлом году по сравнению с 2021 годом увеличилась на 13 проц. или 206 евро и составила 1 785 евро. В то время зарплата "на руки" выросла почти на 12 проц. или 117 евро.

"Несмотря на это, реальная заработная плата снизилась почти на 7 процентов", - сказал глава Государственного агентства данных.

По ее словам, наибольшее влияние на рост доходов жителей оказало увеличение минимальной месячной зарплаты (ММЗ), базовых окладов государственных служащих (10 проц.). Однако, по ее словам, зарплаты в частном секторе увеличивались на 4 проц. быстрее.

ММЗ в прошлом году в Литве увеличилась почти на 14 проц., а в третьем квартале года составляла 41 проц. средней зарплаты.

"По данным за октябрь 2022 г. четверть всех трудящихся страны зарабатывала 681 евро и меньше. Еще 25 проц. работников получали от 681 до 903 евро, другая четверть – от 903 до 1 260 евро. Остальные – более 1 261 евро после вычета налогов", - сказала Ю. Петраускене.

Тем временем среднегодовая инфляция, по расчетам статистиков, составила 18,9 проц. и вместе с фиксированной в Латвии и Эстонии – была одной из самых высоких в Евросоюзе.

"Инфляция в 2022 г. была исключительно высокой. В прошлом году годовая инфляция – в декабре 2022 г., по сравнению с декабрем 2021 г. – составила 20,17 проц.", - сказала Ю. Петраускене.

По ее словам, общее годовое изменение цен в большей степени обусловлено увеличившимся на 48,3 проц. ценами на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо, на 35 проц. увеличившимся ценами на продукты питания и безалкогольные напитки, на 20 проц. – услуги гостиниц и общепита, 15 проц. – мебель и бытовую технику, 15 проц. – разные товары и услуги.