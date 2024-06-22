Горящие предложения на море: есть из чего выбрать, самый дорогой вариант – 1600 евро

При поиске горящих предложений мы выбрали период с 21 июня (пятница) по понедельник (24 июня), предполагая, что будут отдыхать два человека.
В Паланге – самая низкая цена от 100 евро.
По данным платформы размещения Booking.com, в пятницу утром 92 % мест для ночлега на эти дни уже были зарезирвированы, но выбирать было еще из чего. При поиске жилья также стоит помнить, что при бронировании в последнюю минуту стоит обращаться напрямую в отель, поскольку последние свободные номера не предлагаются через подобные платформы. Самое дешевое трехдневное проживание предлагалось в хостеле, расположенном в поезде, на двоих человек за комнату в 10 кв.м ушло бы 114 евро. Вам придется спать в четырехместном номере, так что, скорее всего, комнату пришлось бы делить с незнакомыми людьми. Также придется пользоваться общей ванной комнатой.
К преимуществам относятся вид на сад и наличие внутреннего дворика. Для тех, кто не хочет тратить более 200 евро на проживание на выходных, на тот момент еще оставалось много предложений, правда, большинство из них находятся в квартирах или гостевых домах, управляемых частными арендодателями. Те, кто хочет большего уединения, могут выбрать комнату площадью в 15 кв.метров, но если вы остановитесь в них, придется делить ванную комнату с другими гостями. За ночь в этом месте вы потратите 141 евро. До пляжа Паланги придется пройти 1,3 километра. Если вы хотите остановиться рядом с пляжем, вы можете выбрать гостевой домик в 30 кв.метров. На фотографиях три односпальные кровати и одна двуспальная, правда обставлена довольно скромно, преобладают деревянные мотивы, но в стоимость входит пользование мангалом, уличной мебелью, мини-кухней с холодильником, микроволновой печью.
Ванная комната, как и в предыдущих случаях, общая, но пляж находится совсем рядом, в 850 метрах.
Самое дорогое предложение в Паланге - за 1,6 км
Любители классического интерьера могут выбрать „роскошные“ апартаменты в 350 метрах от центра Паланги. Размещение предлагается в апартаментах площадью почти 50 кв. метров с видом на сад. Здесь есть все необходимые удобства, включая посудомоечную и стиральную машины. Всего здесь могут разместиться 4 гостя, регистрация работает круглосуточно. Расстояние до моря 1,1 километра.
Для желающих более комфортного отдыха предлагается номер полулюкс в одной из СПА-гостиниц в Паланге. Имеется собственная мини-кухня и ванная комната, балкон и просторная звукоизолированная комната. За это просят 732 евро, но за завтрак придется доплатить. Самое дорогое жилье, найденное на эти длинные выходных, стоило 1,6 тыс. евро. За эти деньги вы остановитесь в современной трехкомнатной квартире в окружении соснового леса со всеми необходимыми удобствами и балконом. Правда, апартаменты расположены довольно далеко от пляжа – в 2,6 км.
Директор Палангского гостинично-ресторанного объединения Лаура Таучюте ранее рассказывала Delfi, что средняя цена суток проживания в летние выходные зависит от многих факторов - какой отель выбирает человек, сколько человек, хотят ли они стандартный номер или номер люкс.
„Могу сказать, что суточная цена на двоих начинается от 80 евро. Рассматривая более дешевые 2-3-звездочные гостиницы, можно найти за 60 евро. Так можно сказать, что цены на отели начинаются от 60-70 евро в сутки, но при бронировании 4- или 5-звездочных отелей эта цена возрастает до 250 и 280 евро за ночь. Каждый выбирает по своим возможностям. Но чем раньше человек делает выбор, тем больше у него возможностей выбрать то, что ему выгодно с финансовой точки зрения, а также выбрать любимый отель“, - ранее говорила Л. Таучюте. По ее словам, в этом году цены на большую часть отелей не выросли и остались такими же, как и в прошлом году.
„Неделю назад у нас было заседание правления, мы опросили членов, и я могу ответить, что в этом году большинство членов ассоциации не повышали цены, они такие же, как и в прошлом году. Они берут на себя больше ответственности, потому что у нас большая конкуренция с зарубежными странами, люди тоже выбирают сельский туризм и другие места для отдыха. Но самая большая альтернатива – заграница, потому что литовцы любят уезжать за пределы страны.
Даже рестораны, у которых НДС выше, не повышают цены. В некоторых случаях это даже на несколько евро меньше, чем раньше, потому что вам нужно себя содержать, поэтому вы хотите привлечь гостей. Когда гости приезжают в Палангу, они чувствуют, что мы ничем не отличаемся от других городов и что мы такие же привлекательные, как Вильнюс, Каунас, цены в ресторанах и отелях такие же“, - сказала Л. Таучюте.
Что предлагается в Ниде?
Что предлагается в Ниде, которую называют самым дорогим курортом Литвы? Здесь в пятницу утром 95% мест, по данным платформы Booking, уже были заняты. Самый дешевый ночлег на двоих на длинные выходные в Ниде предлагался за 252 евро. Комната небольшая - всего 16 кв. метров, из комнаты открывается вид во внутренний сад, имеется собственная ванная комната, в стоимость входит пользование мангалом. Куршский залив находится в 200 метрах.
За 350 евро предлагается совершенно уникальный отдых – заплатив столько, вы остановитесь в корабле-отеле. Указывается, что гости, остановившиеся здесь, могут „провести время на террасе и насладиться видом на залив“. Хотя вы и ночуете на корабле, здесь есть все необходимое — стиральная машина, кухонька с плитой и санузел, а также работающая беспроводная связь. Если вы хотите остановиться в СПА-отеле, вам придется раскошелиться. Ночевка в одном из них на длинные выходные обойдется почти в 900 евро. Есть бассейн, сауна, расстояние до общественного пляжа Ниды составляет 2,1 километра. Самое дорогое предложение в Ниде — за 1600 евро, за проживание в квартире площадью 100 кв. метров в сосновом лесу, где могут разместиться до шести человек, всего шесть комнат.
В Швянтойи самый дорогой вариант — 721 евро
88% мест для проживания в Швянтойи до полудня пятницы, по данным Booking.com, были заняты. Самый дешевый вариант — остановиться в деревянных домиках с двухъярусными кроватями за 136 евро. Указывается, что здесь гости найдут общую ванную комнату и смогут воспользоваться уличной мебелью. Есть детская площадка и место для пикника. Ближайший пляж находится в 1,3 км.
За 228 евро можно разместиться в четырехместном номере с кухней и видом во двор, где также есть открытые площадки и зоны отдыха. Если вы можете позволить себе больше, квартиры площадью 64 кв. метра с видом на море все еще доступны. Здесь могут разместиться четыре человека, есть сад и гидромассажная ванна. За все это придется заплатить – 721 евро.