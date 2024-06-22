Горящие предложения на море: есть из чего выбрать, самый дорогой вариант – 1600 евро

„Могу сказать, что суточная цена на двоих начинается от 80 евро. Рассматривая более дешевые 2-3-звездочные гостиницы, можно найти за 60 евро. Так можно сказать, что цены на отели начинаются от 60-70 евро в сутки, но при бронировании 4- или 5-звездочных отелей эта цена возрастает до 250 и 280 евро за ночь. Каждый выбирает по своим возможностям. Но чем раньше человек делает выбор, тем больше у него возможностей выбрать то, что ему выгодно с финансовой точки зрения, а также выбрать любимый отель“, - ранее говорила Л. Таучюте. По ее словам, в этом году цены на большую часть отелей не выросли и остались такими же, как и в прошлом году.