Горячая линия: медучреждения зарабатывают на выдаче "паспорта возможностей"

Так неужели мне сейчас каждых два месяца надо будет ездить за ним и платить? Почему цена отличается? Почему министерство разрешает поликлиникам зарабатывать даже на том, что пенсионеры сами не могут скачать этот документ?"

Представитель Минздрава Литвы Юлианас Галишанскис сказал: "Сейчас рассматриваются варианты расширения возможности получения жителями "паспортов возможностей". Например, рассматривают такие варианты, как почтовые отделения и аптеки, но окончательное решение пока не принято. Пока этот документ бесплатно можно получить на сайте https://gp.esveikata.lt/ или в отделении Центра реестра".

Он отметил, что с понедельника вступили в силу поправки, согласно которым размер платы за выдачу справок о том, что человек переболел коронавирусом, привился от этой болезни или получил отрицательный результат теста, не должен превышать себестоимость услуги.

Однако Галишанскис так и не сказал, почему в разных поликлиниках за эту услугу берут разную плату.