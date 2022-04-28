Горсовет Паланги одобрил снос советского обелиска

"Заседавший сегодня муниципальный совет единогласно одобрил предложение о демонтаже обелиска с советской символикой в ​​центре Паланги. Останки солдат переносить не будут", - сообщил мэр.

По словам Вайткуса, для демонтажа указанного обелиска еще необходимо дождаться решения Совета по оценке объектов культурного наследия по вопросу уточнения ценностных качеств данного объекта культурного наследия, а также получить одобрение Департамента культурного наследия.

Обелиск с советской символикой заменит мемориальная доска с указанием места захоронения советских воинов.

По данным Министерства культуры, всего в Литве около могил советских воинов находится 158 объектов.

Несколько десятков из них уже исключены из реестров объектов культурного наследия.