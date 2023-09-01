Город чужих, загадка про гномика и улица Бернардину: "700 шагов по Вильнюсу" с Андрюсом Ужкальнисом

А первым гостем-экскурсоводом, с которым съемочная группа измерила шагами столицу Литвы, стал Андрюс Ужкальнис – журналист, писатель, ресторанный критик, и Аризона.
Вместе с Андрюсом Ужкальнисом был пройден маршрут от улицы Бернардину до Кафердальной площади — через исторический центр, Бернардинские сады и башню Гедиминаса. На улице Бернардину, как рассказал Андрюс, и закольцевалась его история эмиграции из Литвы в Англию.
"Я уехал в Англию в 1995 году с улицы Бернардину. Поехал в свою квартиру за вещами, сдал ее хозяевам. А через 16 с половиной лет я вернулся сюда опять. Только в следующий дом. Приезжал я в Литву часто, особенно последние 3-4 года, так как стал больше издаваться в Литве. Если бы не приезжал все эти 16 с половиной лет, то вряд ли бы узнал этот город — кроме улицы Бернардину, которая мало изменилась.
Здесь был ресторан Piccolo Canopi. Хозяева решили сделать заведение абсолютно без денег: они все либо одолжили, либо взяли в кредит, либо им отдали посуду и какие-то вещи. И у них было единственное блюдо — лазанья. И потом им надоело. Вместо еды люди стали получать разные записки на двери ресторана. Мы не работаем, опять не работаем, а теперь еще два месяца не работаем. Мы отдыхаем! Это было в 2011-2012 году. И они закрылись, потому что невозможно иметь ресторан, если никому ничего не продаешь". Но зато заведение осталось в истории Вильнюса, как место с наиболее оригинальной формой общения с клиентами.
В течение прогулки Андрюс подмечает различия между двумя столицами, которые принято воспринимать, как конкурирующие города, находящиеся в вечном соревновании.
"Эти города разные по природе. Нынешний Вильнюс в основном синтетический город. Большая часть вильнюсского населения откуда-то из провинции, она здесь всегда не жила. Они приезжие. В Каунасе таких гораздо меньше. Каунас идет своими неизменными корнями глубже, а Вильнюс город транзита и постоянных перемен. Была книжка про Вильнюс, "Город чужих" или "Город чужаков". Это очень и очень точно. Вильнюс — это единственный такой город, где один задает другому вопрос — где твоя деревня?
Раньше, в выходные, Вильнюс был полупустым, люди уезжали в родные места. И сейчас такое есть, особенно на длинные выходные. Когда я жил именно тут в центре, то замечал: есть люди, которые приезжают в центр два раза в год: на зажжение рождественской елки и на ярмарку Казюкас. Еще на Дни Столицы. И так можно увидеть, что люди, которые тут ходят, только технически вильнюсцы. По тому, как они ходят и оглядываются — они иностранцы. Хотя они, максимум, проехали километров пять. Люди, которые живут на окраинах, часто там и работают, дети ходят в школу, и в исторический центр они не заезжают. И в этом смысле Вильнюс похож на агломерацию, вроде Лос-Анджелеса — где много городков, которые разрослись".
Довольно просто, как говорит Андрюс, отличить туриста от местного в районе костела Святой Анны. Местный житель, чей маршрут часто лежит через этот отрезок, уже не поднимает глаз, проходя мимо здания. Туристы же останавливаются, застывают и долго любуются архитектурой.
Как раз здесь, недалеко от костела, располагался государственный художественный институт, где познакомились и вместе учились родители Андрюса.
"Тут же, на кафедре дизайна, училась одна подруга моей молодости. Она ходила на те же лекции, к тем же преподавателям, ей рассказывали все те же шутки-прибаутки, что я уже слышал от своих родителей. Любимая была про гномика, что живет в высотном здании. Он каждый день встает утром, едет на лифте вниз, идет на работу. Когда он возвращается, он пешком поднимается до 10 этажа, там берет лифт и едет до 20 этажа к себе домой. А почему?".
Ответ на эту вильнюсскую загадку ищите в первом выпуске "700 шагов по Вильнюсу" 1 сентября.