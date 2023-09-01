Город чужих, загадка про гномика и улица Бернардину: "700 шагов по Вильнюсу" с Андрюсом Ужкальнисом

"Эти города разные по природе. Нынешний Вильнюс в основном синтетический город. Большая часть вильнюсского населения откуда-то из провинции, она здесь всегда не жила. Они приезжие. В Каунасе таких гораздо меньше. Каунас идет своими неизменными корнями глубже, а Вильнюс город транзита и постоянных перемен. Была книжка про Вильнюс, "Город чужих" или "Город чужаков". Это очень и очень точно. Вильнюс — это единственный такой город, где один задает другому вопрос — где твоя деревня?

Раньше, в выходные, Вильнюс был полупустым, люди уезжали в родные места. И сейчас такое есть, особенно на длинные выходные. Когда я жил именно тут в центре, то замечал: есть люди, которые приезжают в центр два раза в год: на зажжение рождественской елки и на ярмарку Казюкас. Еще на Дни Столицы. И так можно увидеть, что люди, которые тут ходят, только технически вильнюсцы. По тому, как они ходят и оглядываются — они иностранцы. Хотя они, максимум, проехали километров пять. Люди, которые живут на окраинах, часто там и работают, дети ходят в школу, и в исторический центр они не заезжают. И в этом смысле Вильнюс похож на агломерацию, вроде Лос-Анджелеса — где много городков, которые разрослись".