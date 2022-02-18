"Город боится остаться не без продуктов, а без патронов". Какие настроения царят в Днепре и в Украине в целом

Delfi: Екатерина, вы сейчас находитесь на улице в городе Днепре. Прежде чем поговорить о настроениях в городе и атмосфере в Украине, начнем с сегодняшних событий. Что вам известно о событиях, которые происходили сегодня утром, была информация о перестрелках, об обстреле детского сада, сообщали, что есть раненые и контуженные. Насколько можно доверять таким сообщениям?

Екатерина Леонова: Одно дело - сейчас читать интернет-ресурсы, другое дело - узнавать о ситуации от тех, кто на фронте. У меня очень много товарищей, которые прямо сейчас находится на фронте в Луганской и Донецкой области.

Действительно, сейчас идёт обострение по всей линии фронта. Сегодня, насколько мне известно, было 29 нарушений, и, в частности, обстреляли детский садик в станице Луганская. Об этом мне написали сразу же ребята из бригады, которая там находится. И очень много людей сейчас находится в укрытиях, и в том числе в укрытиях на подконтрольных Украине территориях - в Марьинке, Красногоровке и еще ряде городов.

Что же касается Днепра, то я нахожусь прямо сейчас в центре города, на площади Героев Майдана, бывшей площади Ленина. За моей спиной находится каток, а раньше здесь стоял памятник Ленину.

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Город сейчас выглядит спокойно, люди никуда не бегут, ничего не ищут, скорее всего, даже многие не читали утренние новости. Но очевидно, что обстановка… - по крайней мере в среде боевой, фронтовой, - люди активизированы.

Вчера у меня спрашивали, сгребают ли люди у нас продукты с прилавков, - ведь всё-таки Днепр находится в 200-300 километрах от линии фронта, - нет, не сгребают. Скорее, город боится остаться не без продуктов, а без патронов. В магазинах, где можно их купить, - «Милитарист», «Фонаревка», - пустые полки.

Волонтёрская среда вся в своей волонтёрской боевой готовности. Формируются подразделения территориальной обороны, каждый день от двух до четырех человек подписывают контракт резервиста в Вооруженные Силы Украины.

— Поясните, пожалуйста, что такое подразделения территориальной обороны в Украине.

— Подразделения территориальной обороны - это формирования, в которых может быть разное количество человек. На прошедшей вчера, 16 февраля, сессии Днепропетровской областной рады было принято решение о том, что в каждом районе области будет создано подразделение территориальной оброны.

Кроме того, мэр нашего города Днепр сейчас выделяет 100 миллионов гривен, - по крайней мере, он несколько дней назад об этом сказал, - на формирование Центра территориальной обороны.

Что делает территориальная оборона?

Территориальная оборона не выдвигается на линию фронта, которая сейчас есть. Но она обязана защищать город и районы города и области.

Также за каждым районным центром будет закреплено 50 военнослужащих. То есть в каждом районном центре будет 50 военнослужащих, которые обязаны также держать всё под контролем в случае эскалации, обострения конфликта и, не дай бог в случае, если войска России начнут подходить к Днепропетровской области.

Мы надеемся этого не произойдёт.

— Мы видим сейчас на экране, в прямом эфире, что город живёт обычной жизнью, общественный транспорт ходит, и курьеры с едой проходят, никуда не торопясь. Тем не менее, будоражит ли общество тема войны? У нас, здесь в Вильнюсе, эта тема так или иначе обсуждается, и меня, как журналиста, часто (например, и в баре, и спортзале) спрашивают, будет ли война. Обсуждают ли это в Днепре?

— Я вхожа в разные круги нашего общества. Если говорить о людях творческих, то они делятся на две группы. Одни - очень хорошо понимают, что происходит на Востоке и в Крыму с 2014 года. Другие - не то, чтобы отрицают возможность вторжения сюда войск Российской Федерации, они предпочитают об этом не думать. Это такой механизм психологической защиты "я в домике спрятался, и ничего меня не колышет". Но в целом, те, кто был в военных событиях с 2014 года, особо не удивлены. И это примерно 30-40 процентов общества, если говорить о городе Днепр.

Буквально несколько дней назад я проводила занятия по йоге для ветеранов, - тех, кто был на войне. Они в курсе происходящего, они говорят, что ничего удивительного. Я там разговаривала с девушкой, которая была волонтером, но отошла сейчас от волонтерства, и она говорит «слушай, я не хочу об этом думать, у меня и так стресс, тревога».

Если говорить об атмосфере в целом, то, как вы видите сейчас в прямом эфире, люди ходят по городу, ездят, за моей спиной каток, люди катаются на коньках, там подальше в центре карусель кружится. Но настроения, - у тех, кто в теме, - довольно боевые и довольно активные. Прилавки в магазинах ломятся от продуктов, никто ничего не сгребает. Да, люди боятся, те, которые не выезжали ни разу на восток страны, да, людям страшно, многим, ну это обычные люди, гражданское население.

— Президент Украины Владимир Зеленский в предполагаемую дату вторжения – называли 16 февраля - объявил в стране День единения. Как в Днепре прошёл этот праздник?

— Замечательно он у нас прошёл вчера. У нас в городе есть один из самых высоких флагов Украины. Возле этого флага собирались студенты, в том числе из Академии внутренних дел.

Кроме этого, волонтёрское сообщество и гражданские активисты 19 февраля, в субботу, собираются провести в Днепре Марш единства. То есть у нас есть в Украине праздник День соборности - он об объединении двух частей Украины, у него глубокие исторические корни. А вчерашний праздник - именно День единства. Украинцы – нация с юмором, решили вместо дня вторжения сделать день единства, и он очень мотивировал и очень подогрел нашу готовность к любому сценарию развития событий.

— Екатерина, можно ли сейчас сделать такую небольшую импровизацию в прямом эфире, задать вопрос нескольким случайным прохожим, которые рядом с вами там идут, спросить у них, боятся ли они войны?

Екатерина обращается у двум прохожим: девушки, боитесь ли вы войны, которая может прийти к нам в город?

Девушки: нет

Екатерина: вы к ней готовы?

Девушки: её не будет.

Екатерина: Ну вот вы слышали войны не будет. Сейчас спросим еще одного прохожего. Скажите, война будет, как вы думаете?

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Прохожий: не будет, не переживайте.

Екатерина: А откуда вы это знаете? Вы читаете новости?

Прохожий: Никакой войны не будет. Это всё придумали