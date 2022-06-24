Гора Гедиминаса временно закрыта для посетителей

Музей информировал, что стабильности горы ничто не угрожает, однако такое решение было принято, чтобы специалисты могли оценить состояние горы.

"Угрозы стабильности горы Гедиминаса нет, закрывают гору превентивно, чтобы специалисты могли завершить оценку ее состояния после дождя. Открыть гору планируется 28 июня", – утверждает музей.



Оползень на северо-восточном склоне зафиксировали в среду утром, после того, как в городе сутки шел ливень. Специалисты сразу же начали работы по ликвидации последствий.

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Музей сообщает, что за состоянием горы внимательно следят, не исключается возможность появления новых трещин и оползней.

В долгосрочной перспективе стабильность горы планируется обеспечить в ходе проводимого сейчас проекта, он был продолжен после подписания в мае договора с новым подрядчиком.