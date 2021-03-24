Еще недавно этот сезон в Литве был дольше. С 2017 года вступил в силу новый порядок, в соответствии с которым сезон езды на мопедах и мотоциклах в Литве начинается 1 марта, если на дорогах нет снега и льда. Гелажникас отмечает, что самые опасные выезды наблюдаются в начале сезона. Все это потому, что за зиму автомобилисты отвыкли от мотоциклистов и реже стали смотреть в зеркала.

"Движение мотоциклистов динамичнее, чем автомобилей, они чаще "залезают" в зазоры между автомобилями. Они это делают, не всегда превышая скорость, но водителям сложнее заметить появившихся рядом мотоциклистов. Это понятно, ведь у мотоцикла только одна фара, а мотоциклисты обычно одеты в темное. Поэтому с началом весны водителям надо вести себя осторожнее, чаще смотреть в зеркала", – сказал гонщик.

В Литве на мотоциклах можно ездить и зимой, но нужна зимняя резина. Однако это делают только энтузиасты, большинство же держат мопеды и мотоциклы зимой в гаражах. Очевидно, что за зиму навыки забываются, поэтому, по словам спортсмена, наивно думать, что мотоциклисты вернутся на дороги с прежними навыками.

"Мне самому достаточно месяц не садиться за руль, чтобы требовалось провести пару тренировок для возвращения навыков и формы. Хорошо, если думаешь об этом и не переоцениваешь свои возможности. Бывает печально, когда мотоциклисты вспоминают, как осенью на скорости заходили в этот поворот и потом повторяют это весной на той же скорости. Но ведь навыки забыты, хорошей сцепки нет, ведь асфальт холодный, тут все зависит от физических законов", – сказал профессионал.

Он рекомендует мотоциклистам не только практиковаться на специальных трассах, но и испытать там возможности мотоцикла.

"О лихачестве на улицах не может быть и речи. При соблюдении действующих ограничений скорости можно максимально снизить риск ДТП. Я понимаю, что мотоциклы мощные и хочется их испытать. Но все это надо делать не в городах и не на дорогах, а на картодромах. Лучше там погонять, выложиться, а потом ехать по правилам, без риска для себя и для окружающих. Если ты в сердце спортсмен, то можно делать это и чаще, не только в начале сезона. В Литве трасс немного, плюс не хотят тратить на это деньги, поэтому и носятся на улицах, неприспособленных для этого, упав, можно удариться о столб или дерево, о забор", – рассказал Гелажникас.

Он признал, что сам неоднократно замечал мотоциклистов в зеркале совершенно случайно. По его словам, это бывает, когда мотоциклисты едут быстрее, чем позволяют ПДД.

"Заметить мчащегося мотоциклиста - трудно. Наверное, поэтому водители относятся к мотоциклистам как к плохишам и потенциальным нарушителям. Я сам по городу на мотоцикле не езжу, но знаю ситуации, когда видят мотоциклиста и намеренно преграждают ему путь, чтобы не обогнал. Это тоже большая проблема, которую должны решать обе стороны. Когда мотоциклисты начнут соблюдать правила, тогда и водители будут с большим уважением относиться к ним, чаще пропускать", – считает гонщик.

У светофора или в заторах Гелажникас рекомендует автомобилистам пропускать мотоциклистов вперед, чтобы они были в большей безопасности.

Гонщик напоминает, что даже в школах по вождению учат элементарным правилам, гарантирующим безопасность на дороге. По его словам, в первую очередь надо не превышать скорость, смотреть вперед, понимая, что тебя видят хуже. Он и сам следует этим правилам.

Однако 5 лет назад профессиональный спортсмен сам врезался в автомобиль, который разворачивался в неположенном месте, это едва не привело к окончанию его спортивной карьеры. По словам Гелажникаса, бывают такие ситуации, когда водители действуют необдуманно, поэтому риск существует всегда.

"Именно поэтому я рекомендую мотоциклистам использовать все защитные средства. Необязательно это должен быть комбинезон, хотя это самая безопасная одежда. Сейчас есть защита и одежда с интегрированной защитой, которая выглядит как обычная одежда и обувь – и на улице не определишь на первый взгляд, что это специальная одежда. Это я рекомендую всем - и мотоциклистам и водителям мопедов", – сказал Гелажникас.