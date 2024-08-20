Гонки корги 2024 – уже в эту субботу: вас ждет специальная программа мероприятия с новым соревнованием

Зарегистрировано более 140 участников

Этот год особенный для Гонок корги, поскольку ожидается, что в ней примет почти вдвое больше участников, чем в прошлом году, в котором участвовали 60 собак-корги из Литвы. По словам одного из организаторов мероприятия Эдвинаса Мишкаса, нашей целью было привлечь как можно больше участников из-за границы: в сотрудничестве с представителями польских и латвийских СМИ, с помощью спонсоров и партнеров новость распространилась по всей Европе.