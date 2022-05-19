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Гондурас отказался от подаренных Литвой 90 тыс. доз вакцины против коронавируса для детей.
Гондурас отказался от подаренных Литвой 90 тысяч доз вакцины от коронавируса для детей
© Reuters / Scanpix

Об этом говорится в проекте постановления правительства, которым предлагается признать недействительным предыдущее решение правительства Литвы о безвозмездной помощи в размере "до 90 тыс. детских доз вакцины Comirnaty".

Как говорится в документе, нота Гондураса, в которой он отказывается от упомянутых вакцин, была получена 9 мая.

Как сообщили позднее BNS в Министерстве иностранных дел, Гондурас отказался принять вакцины на том основании, что он получил уже достаточное количество вакцин в рамках программы Covax.

По сообщению Гондураса, полученных доз достаточно для удовлетворения текущих потребностей населения страны в иммунизации.

Литва решила подарить вакцины, разработанные BioNTech и Pfizer, в середине апреля. Правительство основывало это решение на просьбе о помощи этого государства из Центральной Америки.

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