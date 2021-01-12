"Мы были шокированы, когда узнали о гомофобских заявлениях члена нашей политической фракции в ЕП из Литвы", – написала в твиттере группа Renaissance, объединяющая сторонников и членов партии Макрона во фракции Renew Europe. "Мы осуждаем эти заявления и просим начать процедуру исключения из фракции. Мы поддерживаем представителей ЛГБТИ в Европе", – сказано в заявлении.
Такой была реакция на видеотрансляцию Успасских в фейсбуке, во время которой он унизил представителей ЛГБТ, назвав их "педиками" и "извращенцами".
"Сегодня в некоторых странах опасно даже говорить, что ты человек обычной ориентации. Я не хочу, чтобы мои беседы, передачи комментировали всякие педики, потому что это передача не для них. Я говорю о педиках, извращенцах, о тех, у кого такая судьба, такая жизнь, это не их вина, что у них какое-то влечение, что они представляют мужчину в одежде как женщину. Большинство таких людей не рекламируют себя, но те, которые суют свой предмет под юбку и идут на улицу, кричат, - это педики, извращенцы (...)", – сказал в воскресенье Успасских.
11 января вечером BNS не удалось связаться с европарламентарием.
Недавно Успасских критиковали в Литве за заявления об антиковидной воде. Сейчас эту информацию расследует Государственная продовольственно-ветеринарная служба.
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