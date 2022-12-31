Голубые огоньки, советские фильмы, оливье: новогодняя ностальгия в Беларуси и России

В некоторых странах советские традиции меняются быстрее и осовремениваются, в других, например Беларуси и России, ностальгия сильнее.

Изменения в бывших советских республиках после распада СССР заставили людей выйти из зоны комфорта, в которой они пребывали десятилетиями. В Беларуси и России, сформировались режимы, которые предложили своим гражданами смесь традиционных национальных элементов и "великого советского прошлого". Празднование Нового года по-советски – это набор традиций, который позволяет некоторым людям почувствовать себя привычно и уютно, как бы вернуться в зону комфорта. Советский Новый год стал особым праздничным брендом, который определяет выбор продуктов к праздничному столу и телевизионной передачи в Новогоднюю ночь, а также стиль обращения национального лидера к народу.

Эталон советской новогодней ностальгии: Россия

В России восхваление советского прошлого стало частью путинской идеологии. Неудивительно, что то же самое можно сказать и про празднование Нового года. Достаточно посмотреть на анонсы по федеральным телеканалам: "Голубой огонек на Шаболовке", "Новогодняя ночь на Первом канале", "Песня года". Стоит ли говорить, что набор "артистов эстрады" не меняется на российском телевидении годами. Целые семейные поколения – от бабушек и дедушек до пап и мап до их детей – видят каждый год Льва Лещенко, Александра Розенбаума и Филиппа Киркорова.

Анонс "Голубого огонька" на сайте "Вести.ру" пестрит давними советскими клише: "самые любимые песни из самых народных фильмов", "любимые артисты", "добрые песни", "вместе со всей страной" и "под бой курантов". В связи с войной, развязанной в Украине, в текст добавлены сравнения советских ударников труда и космонавтов с "участниками специальной военной операции".

Программы передач обещают зрителям "старые добрые народные" фильмы, типа приевшейся "Иронии судьбы", "Кавказской пленницы", "Служебного романа". Классическую новогоднюю "Иронию судьбы" 1 января показывают два раза подряд.

Программа передач российского Первого канала на 1 января – "Ирония судьбы" неизменно в ней присутствует

Оливье, сельдь под шубой, бутерброды с икрой, мандарины и шампанское также описываются как "обязательные атрибуты новогоднего стола". Телевизионная реклама напоминают купить майонез и мандарины, а подборки рецептов к новогоднему столу в интернете почти всегда упоминают мимозу, фаршированные яйца, варианты бутербродов и канапе с икрой, запеченную курицу и другие ставшие привычными с советских времен блюда. Сейчас эта еда ассоциируется с традицией и домашним уютом, и не все помнят, почему именно этот вариант новогоднего стола стал общепринятым.

Сейчас в супермаркетах большой выбор различных продуктов, однако в советское время множество продуктов были дефицитом. "Оливье" в его советском, конца 40-х – начала 50-х, а не дореволюционном варианте, стал новогодним салатом. Ведь майонез, консервированный горошек и вареная колбаса были дефицитными, "праздничными" продуктами.

С "сельдью под шубой" дело обстоит несколько иначе – хотя и там есть майонез. Но основа блюда – простые продукты (картошка, морковь, свекла и дешевая селедка). "Мимоза" – сочетание консервированной рыбы, вареных яиц, майонеза, сыра и лука – также соединяет в себе как относительно доступные продукты, так и более "праздничные".

Культ мандаринов на Новый год связан с тем, что в отличие от сегодняшнего дня, в СССР под Новый год большинство фруктов были недоступны, но зато была возможность привозить из Абхазии мандарины и "выбрасывать" на прилавки магазинов. Шампанское, а конкретно "советское шампанское", продвигалось самими руководством Союза, поэтому стало такой неотъемлемой частью разных праздников.

"Новый год – это главный праздник": что из советских новогодних обычаев сохраняется в Беларуси

В Беларуси тоже повсеместно сохраняется вся эта эстетика "голубого огонька" и различных советских мюзиклов или мюзиклов с представителями современной эстрады, говорит Лина из Беларуси (живет в Литве).

"Люди празднуют, по сути, по стандарту – просмотр "Иронии судьбы" (ну иногда другой фильм, например, "Иван Васильевич меняет профессию"), советское шампанское, конечно же "Оливье", селёдка под шубой, запеченная курица". Как и в России, в Беларуси пускают в новогоднюю ночь музыкальные концерты, люди слушают речь президента и ждут бой курантов под который все загадывают желания. Лину забавляет один ритуал: люди подходят к ёлке, хватаются пальцами за веточку и загадывают желание.

Likimo ironija

"В Беларуси все-таки Новый год – это главный праздник, – говорит Лина. – Это масштабное мероприятие, его ждут, к нему готовятся. Рождеству уделяется меньше внимания, по сравнению с Литвой".

Некоторые вещи люди делают по привычке. Например, Ганна из Беларуси (учится в России) рассказывает, что в ее семье до сих пор смотрят старые советские фильмы, хотя например ей самой нравится критиковать советское прошлое, ее бабушке советские фильмы надоели, а вот мама Ганны, когда смотрит старые фильмы, вспоминает молодость. Бабушка Ганны до сих пор смотрит "Голубой огонёк", ей 85 лет. На вопрос про артистов эстрады отвечает: "У нас крутят российское телевидение, где можно "насладиться" Лещенко, Биланом и Глюкоzой. Есть и белорусские "голубые огоньки", но это ещё большая тоска...".

Самая стойкая традиция, если судить по словам Ганны, – это новогоднее меню. Многие люди по прежнему едят оливье, при этом в зависимости от возраста, меняются развлечения в новогоднюю ночь: люди постарше смотрят советские фильмы, люди помоложе уже предпочитают современное кино или идут гулять с друзьями.

'До 2020 года мы слушали новогодние обращения Лукашенко или Путина, после 2020 стали слушать президента Украины Владимира Зеленского".

Еще один беларус – назовем его Дмитрий – соглашается с тем, что в стране сохраняется дух советской ностальгии под Новый год: "У нас, как в СССР эпохи застоя в разных передачах и в обращении президента обожают подводить итоги года, подсчитывать достижения, при этом они всегда выше, чем реальные цифры".

При этом около десяти последних лет во Дворце Независимости в Минске проходит новогодний бал для молодежи. На нем присутствует и нелигитимный президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам Дмитрия, этот бал – странная смесь советского официоза и дореволюционных традиций: на него приглашают отличившихся студентов, "ударников", чтобы те один вечер провели с национальным лидером и представителями власти в красивой обстановке.

@ Photo: Пресс-служба А. Лукашенко

Аня из Беларуси говорит, что хотя и не встречает Новый год в Беларуси, но знает беларусов в Литве, для которых "Оливье" и "Селедка под шубой" – это обязательное меню на Новый год: "Еще знаю, что в Беларуси снимают свои "голубые огоньки", их многие смотрят, кроме молодежи".

Особенно интересно, что молодые люди, по словам Ани, эстрадным концертам и старым фильмам предпочитают слушать Spotify и новогодние трансляции с Тихановской. Более старшее поколение беларусов все еще смотрит советские фильмы пока готовятся встречать Новый год, хотя многие смотрят и современные российские фильмы (например, серию фильмов "Елки").