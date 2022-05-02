Голубые флаги в этом году будут подняты на восьми литовских пляжах

О таком решении Литву на прошлой неделе проинформировала международная Комиссия Совета Голубого флага, созданная действующим в Копенгагене Фондом экологического образования, сообщила в понедельник Ассоциация самоуправлений Литвы.
В этом году голубой флаг будет поднят на пляжах самоуправления Неринги - на Центральных пляжах Ниды, Юодкранте и Прейлы, на пляжах Клайпедского самоуправления - Смильтине I и Мелнраге II, также на пляже Парка Бируте городского самоуправления Паланги, на озере Бальсис (самое большое и самое глубокое озеро в группе "Зеленых озер") и в Жирмунай Вильнюсского городского самоуправления.
Согласно отчету, всемирно признанный знак качества — «Голубой флаг» — присуждается пляжам, которые соответствуют международным критериям охраны окружающей среды, качества воды, безопасности и доступности в течение одного лета.
Летом также оценивается состояние пляжей, отмеченных голубым флагом. Обычно это делают представители национального совета, но также может быть проведена оценка приезжими международными экспертами. Если пляж не соответствует критериям, флаг может быть временно спущен или убран на весь сезон.
Голубой флаг развевается на более чем 4000 пляжей в 50 странах мира. Литва начала участвовать в этой программе в 2001 году.
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