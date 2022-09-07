Мероприятия начнутся в 10.00 ч. с международной конференции "Вместе в борьбе с московским империализмом: тогда и сейчас", на ней примут участие представители службы президента, посольств Польши и Украины, МО, Минкульта, МВД и ЛА, а также эксперты из Польши, Украины, Беларуси, литовских научных и общественных организаций.
Участники конференции обсудят и события в Украине в наши дни, будут говорить о подготовке к войне и делиться опытом, который поможет остановить московскую агрессию.
Жителей и гостей столицы с 16.43 ч. приглашают в живую наблюдать за шествием воинов роты почетного караула и оркестра ЛА от Остробрамских ворот до Великокняжеского дворца, которое повторит триумфальное шествие победителя этой битвы гетмана Константина Острожского и его армии. Воины роты почетного караула поднимут литовский исторический флаг над Великокняжеским дворцом.
ВКЛ - было многонациональным государством, которое боролось против московской агрессии, поэтому в этой битве немаловажную роль сыграли также предки современных украинцев и белорусов.
Великий гетман ВКЛ Константин Острожский – самый известный православный военный деятель, благодаря решениям которого удалось одержать победу в Оршанской битве.
Победа в битве под Оршей 8 сентября 1514 года стала значительным событием в мировой истории военного искусства, поскольку были разгромлены более многочисленные силы противника, в нескольких местах одновременно переправлялись через реки с помощью понтонных мостов, устроили засаду из артиллерии.
Победа в битве под Оршей помогла стабилизировать положение на востоке.
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