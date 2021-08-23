Годовщина "Балтийского пути": в Новой Вильне появилось тематическое граффити

Автором работы выступил Виктор Корб, политический беженец из России, который на родине подвергся преследованиям за свою правозащитную деятельность.
"Изобразительным искусством увлекаюсь с детства, но всегда получалось заниматься им лишь урывками, по остаточному принципу", - рассказывает он в своем телеграмм-канале.
На его счету - проект памятника Михаилу Врубелю в Омске, работы для проекта "Рисуем суд", перформансы "Покажем Москве Сибирь!" и другие. Последняя работа автора — проект памятника журналистке Ирине Славиной. Недавно после огромного перерыва он сделал несколько живописных работ. Сейчас работает над эскизами памятника Иосифу Бродскому в Вильнюсе и обдумывает варианты скульптурного портрета Витаутаса Ландсбергиса.
Акция "Балтийский путь" состоялась 23 августа 1989 года и была посвящена 50-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа. Сталинский СССР и нацистская Германия подписали пакт и тайные протоколы к нему, на основании которых был осуществлен незаконный раздел Европы. Тогда более миллиона человек взялись за руки и образовали живую цепь от Вильнюса до Таллинна.
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