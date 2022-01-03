Год назад – в декабре 2020 г. - Ингриду Шимоните на посtу премьер-министра хотели видеть 36,6% участников опроса, в феврале 2021 г. - 29,8%, а в апреле – 21,6%. В середине года рейтинг Шимоните стабилизировался – в мае он составил 21,1%, в июне – 22,6%, в августе - 20,9%.

С начала осени показатель понемногу снижался. В сентябре он составил 19,4%, а в ноябре - уже 17,2%.

За год не появился другой политик, который мог бы претендовать на пост премьер-министра. На втором месте всегда оставался экс-премьер Саулюс Сквернялис, самый высокий показатель его рейтинга составил 12,6%.

За год рейтинг правительства ухудшился в два раза. В январе правительство положительно или скорее положительно оценивали 42,4% участников опроса, а отрицательно или скорее отрицательно – 42,2%. Еще 15,4% не знали как оценить деятельность правительства.

В апреле положительно или скорее положительно правительство оценивали 35,1%, а отрицательно или скорее отрицательно – 56%. Еще 8,9% не знали как оценить деятельность правительства.

В сентябре результаты были похожими – 35,3% оценивали правительство положительно или скорее положительно, 55,5% – отрицательно или скорее отрицательно. 9,2% не знали как оценить деятельность правительства.

В ноябре положительно или скорее положительно правительство оценивали 34,2%, отрицательно или скорее отрицательно – 59,4%. Незнающих осталось всего 6,4%.

В январе отрицательно деятельность правительства оценивали лишь 12,4% участников опроса, а в ноябре таких было 33,4%.

В декабре 2021 года по заказу издания Lietuvos rytаs центр опроса общественного мнения Vilmorus провел опрос, который показал, что правительству доверяют 17,3%, а не доверяют – 47,8% респондентов. В ноябре правительству еще доверял 21%, а не доверяли 39,6% респондентов.

"Рейтинг правителя достиг самой низкой отметки. Ниже рейтинг был только в 2009–2012 г., когда у власти было правительство Андрюса Кубилюса", – сказал журналистам глава Vilmorus Владас Гайдис.

По данным Vilmorus, в декабре 2009 г. правительству Кубилюса доверяли 11,9% респондентов, а 58,3% не доверяли.