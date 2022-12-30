Год за час вокруг своей оси: итоговый эфир Delfi с читателями и вильнюсским писателем

aA
В заключительном выпуске за 2022 год встречаемся с вильнюсским писателем Хоной Лейбовичюсом, а также жителями и гостями столицы на улицах города. Вспоминаем самые злачные заведения Вильнюса второй половины XX века, как вильнюсцы праздновали Новый году в прошлом веке.

Делаем оборот вокруг своей оси за час на самой высокой "новогодней елке" Литвы вместе с нашими читателями и зрителями, чтобы посмотреть, как прошел этот нелегкий год и встретить следующий.

Начало трансляции в 14.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: массированный обстрел Украины, и как Европе противостоять войне России с историей?

После выпуска новостей говорим с депутатом...

Эфир Delfi с экономистом: провожаем 2022 год — инфляция, процентная ставка, санкции, потребление

После выпуска новостей подводим экономические итоги...

Эфир Delfi с Марком Фейгином: визитомания соагрессоров, как спасти Саакашвили, 2022 — год войны

Начинаем неделю после Рождества с выпуска, гостем...

Эфир Delfi: итоги недели c политическим обозревателем Рамунасом Богданасом

После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...

Эфир Delfi: конец забастовки, Зеленский в Конгрессе, интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом

Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с Байденом...

"Cамый реалистичный вариант – F16": эфир Delf с украинским пилотом истребителя МИГ-29 "Джусом"

Неожиданный визит президента Владимира Зеленского в...

Эфир Delfi: 300 дней войны, Путин в гостях у Лукашенко - о чем договаривались соагрессоры?

300 дней прошло с момента нападения России на Украину....

TOP новостей

Prabangūs Varšuvos viešbučiai Prabangūs Varšuvos viešbučiai Prabangūs Varšuvos viešbučiai

Съездить в Польшу и почувствовать себя богачом: лучшие гостиницы Варшавы

Все хотели бы наслаждаться роскошью, но в Лондоне ,...

Год за час вокруг своей оси: итоговый эфир Delfi с читателями и вильнюсским писателем

В заключительном выпуске за 2022 год встречаемся с...

В Вильнюсе распространяется опасная инфекция: один больной может заразить 15 человек

За 11 месяцев этого года в Литве установили на треть...

Столичных водителей ждет еще более жесткий контроль  где появятся посты контроля скорости

В Вильнюсе появляются новые посты контроля скорости....

В литовские больницы привозят больных детей, никто толком не знает, чем они больны

В литовских больницах – полно пациентов. В этом году...