Год за час вокруг своей оси: итоговый эфир Delfi с читателями и вильнюсским писателем

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В заключительном выпуске за 2022 год встречаемся с вильнюсским писателем Хоной Лейбовичюсом, а также жителями и гостями столицы на улицах города. Вспоминаем самые злачные заведения Вильнюса второй половины XX века, как вильнюсцы праздновали Новый году в прошлом веке.
Делаем оборот вокруг своей оси за час на самой высокой "новогодней елке" Литвы вместе с нашими читателями и зрителями, чтобы посмотреть, как прошел этот нелегкий год и встретить следующий.
Начало трансляции в 14.00
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