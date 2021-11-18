ГНИ: жители Литвы уже могут узнать, придется ли им платить налог на недвижимость

Стоит отметить, что в 2021 г. вступила в силу новая оценка имущества, данные можно проверить на сайте Центра реестра.

"Налогоплательщики заполняют декларации электронным способом – в системе EDS. Надо выбрать форму KIT715v.2 и вписать общую стоимость недвижимости, а также указать необлагаемый налогами размер: 150 000 или 200 000 евро, если есть льготы для семей с детьми. Сумму налогов система генерирует автоматически", – сказал представитель ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

Центр реестра оценивает недвижимость по всей стране, пересчитывая стоимость земли и объектов недвижимости. Новые данные оценки недвижимости вступили в силу с 1 января 2021 г.

"Владельцы недвижимости должны проверить данные в Центре реестра, поскольку за последние 5 лет стоимость объекта изменилась. Например, в последние 5 лет стоимость всех объектов в среднем увеличилась на 30%: квартир на 40%, жилых домов - на 30%, других построек – на 20%.

Конечно же, цены больше всего выросли в растущих муниципалитетах – крупных городах и находящихся рядом районах, на курортах", – сказал представитель Центра реестра Казис Масквитис.

Стоимость недвижимости можно узнать, если на сайте Центра реестра ввести адрес недвижимости, а потом уникальный номер объекта. Через уникальный номер система покажет стоимость недвижимости.