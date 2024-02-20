ГНИ запускает пилотный проект: передвижной консультационный автобус

 
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ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
Клайпедская уездная государственная налоговая инспекция сообщает, что отныне налогоплательщикам Клайпедского, Таурагского и Тельшяйского районов, проживающим в отдаленных от крупных городов региона могут получить новую услугу — выезд налогового работника.

19 февраля первый автобус ГНИ отправился в населенные пункты, где клиентам предоставляются налоговые услуги: от выдачи справок до регистрации индивидуальной деятельности или помощи в заполнении деклараций.

Автобус ГНИ полностью оборудован для оказания услуг. Он оснащен двумя компьютеризированными рабочими местами — одно для сотрудника Инспекции, другое для налогоплательщика. Клиенты в инвалидной коляске также смогут легко попасть в фургон. При необходимости можно распечатать сертификаты, бланки или отсканированные документы.

ГНИ напоминает, что налоговые консультации можно получить в Центре налоговой информации по телефону +370 5 260 5060. Телефонные консультации записываются и приравниваются к письменным консультациям.

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