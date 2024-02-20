ГНИ запускает пилотный проект: передвижной консультационный автобус

19 февраля первый автобус ГНИ отправился в населенные пункты, где клиентам предоставляются налоговые услуги: от выдачи справок до регистрации индивидуальной деятельности или помощи в заполнении деклараций.
Автобус ГНИ полностью оборудован для оказания услуг. Он оснащен двумя компьютеризированными рабочими местами — одно для сотрудника Инспекции, другое для налогоплательщика. Клиенты в инвалидной коляске также смогут легко попасть в фургон. При необходимости можно распечатать сертификаты, бланки или отсканированные документы.
ГНИ напоминает, что налоговые консультации можно получить в Центре налоговой информации по телефону +370 5 260 5060. Телефонные консультации записываются и приравниваются к письменным консультациям.
Если вы хотите получать персональные консультации по телефону, рекомендуем вам заказать уникальный идентификатор телефонного номера для обеспечения защиты данных. Это можно сделать, войдя в Мой VMI, в разделе "Настройки", нажав на "Изменить контакты" — "Идентификационная информация".