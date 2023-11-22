ГНИ предупреждает: осталось 3 недели для оплаты налога на недвижимость

Стоимость своей недвижимости можно узнать, введя уникальный номер объекта на сайте Центра регистров — здесь.
"Жители, владеющие некоммерческой недвижимостью, как и каждый год, должны самостоятельно рассчитать общую налоговую стоимость своего имущества и, если она превышает пороговое значение, заполнить налоговую декларацию на недвижимость и своевременно оплатить налог системе электронного декларирования", — говорит старший советник Департамента налоговых обязательств Стасе Алюконите-Шнириене. Она также напоминает, что для заполнения декларации следует выбрать форму KIT715v.2, в которой необходимо указать налоговую стоимость всех объектов недвижимости, находящихся в собственности.
Налоговая инспекция уже начала рассылать жителям напоминания об обязанности уплатить налог на имущество. Это уже сделали 3,2 тыс. жителей, которые задекларировали 1,26 млн. евро налога на недвижимость.
По предварительным данным Государственной налоговой инспекции, в этом году около 35 000 жителей должны заплатить налог на недвижимость. Общая сумма — 15,4 млн. евро. Эти цифры еще могут измениться в зависимости от дополнительной информации, предоставленной самими жителями.
Кто должен платить налог на недвижимость?
Жители платят налог на недвижимость в отношении жилых, садовых, гаражных, фермерских, тепличных, сельскохозяйственных, подсобных, научных, религиозных, рекреационных зданий (помещений), рыбохозяйственных сооружений и инженерных сооружений общей стоимостью более 150 000 евро (или 200 000 евро, если применяется льгота).
Как задекларировать налог на недвижимость?
После входа в систему EDS необходимо выбрать форму декларации KIT715v.2 и ввести общую налогооблагаемую стоимость имущества, а также выбрать применимый порог необлагаемого имущества. После ввода этих данных сумма налога рассчитывается автоматически. Подробные инструкции по заполнению декларации по налогу на имущество и его уплате можно найти здесь.
Какие ставки налога применяются?
Если общая налогооблагаемая стоимость превышает 150 000 евро, к ней применяются налоговые ставки:
от 150 000 до 300 000 евро — 0,5% от налоговой ставки.
От 300 000 до 500 000 евро — ставка налога составляет 1%.
свыше 500 000 евро — 2 %.
Для лиц, воспитывающих трех и более детей (в том числе — приемных) в возрасте до 18 лет и ребенка-инвалида (приемного ребенка) в возрасте до 18 лет, а также ребенка-инвалида старшего возраста, нуждающегося в постоянном уходе, предусмотрена льгота по налогу на имущество — налог платится с той части имущества, которая превышает порог в 200 000 евро, на которую распространяются действующие ставки налога:
от 200 000 до 390 000 евро — 0,5%.
от 390 000 евро до 650 000 евро — 1 %.
свыше 650 000 евро — 2 %.