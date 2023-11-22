ГНИ предупреждает: осталось 3 недели для оплаты налога на недвижимость

Стоимость своей недвижимости можно узнать, введя уникальный номер объекта на сайте Центра регистров — здесь.

"Жители, владеющие некоммерческой недвижимостью, как и каждый год, должны самостоятельно рассчитать общую налоговую стоимость своего имущества и, если она превышает пороговое значение, заполнить налоговую декларацию на недвижимость и своевременно оплатить налог системе электронного декларирования", — говорит старший советник Департамента налоговых обязательств Стасе Алюконите-Шнириене. Она также напоминает, что для заполнения декларации следует выбрать форму KIT715v.2, в которой необходимо указать налоговую стоимость всех объектов недвижимости, находящихся в собственности.

Налоговая инспекция уже начала рассылать жителям напоминания об обязанности уплатить налог на имущество. Это уже сделали 3,2 тыс. жителей, которые задекларировали 1,26 млн. евро налога на недвижимость.