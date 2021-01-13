ГНИ Литвы: упростится подача заявок на возвращение части подоходного налога

ГНИ уже получила 6000 заявок на возвращение расходов за 2020 г. После того как эти люди декларируют своих доходы, им вернут в общей сложности почти 0,5 млн. евро. Подать заявки за 2020 г. можно до 15 апреля 2021 г. или весной вместе с декларацией.
"Жители положительно оценили новый принцип подачи заявок по принципу путеводителя "вопрос-ответ", оценили его как более простой", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене, отметив, что ГНИ подготовила и видеопособие-руководство для заполнения заявки.
До 400 евро ПМ жители могут вернуть за ремонт жилья, автомобиля и услуги нянь.
Надо знать, что недостаточно предъявить чек – нужна фотография счета-фактуры, НДС счета-фактуры или квитанции купли-продажи (FR0508) с данными получателя услуги.
Следует помнить, что льгота распространяется только на услуги, а не на материалы или детали.
По данным ГНИ, почти 81% всех сообщений (223 000 евро) - за ремонт автомобилей.
Жители, которые сами не хотят заполнять декларации подоходного налога, а хотят чтобы это сделала ГНИ, должны информировать ГНИ о своих расходах (PRC912) не позже чем до 15 февраля 2021 г.
Тогда ГНИ включит эти данные в предварительную декларацию и ее можно будет просто подать.
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